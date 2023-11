1,25 M$ pour améliorer les connaissances en restauration minière au Québec

ROUYN-NORANDA, QC, le 2 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce l'octroi d'une somme de 1,25 M$ pour la création d'un partenariat entre le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) et l'Institut de recherche en mines et en environnement (IRME) de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) afin de soutenir la recherche scientifique et de renforcer l'expertise québécoise en matière de restauration de sites miniers.

L'annonce a été faite aujourd'hui par Mme Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, en présence de M. Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, et de Mme Manon Champagne, vice-rectrice à l'enseignement, à la recherche et à la création de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

Nommé ResMinA, le partenariat de recherche est entré en vigueur en juillet 2023 et se terminera en mars 2028. Son objectif est d'accroître les connaissances scientifiques relatives à la restauration de sites miniers en exploitation ou abandonnés.

Pour ce faire, des projets de recherche sur des sites miniers abandonnés seront effectués. Les sujets de recherche concerneront notamment les initiatives d'économie circulaire, la performance des sites miniers abandonnés restaurés, le traitement de l'eau de surface et l'implantation de végétation pérenne sur les sites restaurés. Les préoccupations des communautés, le savoir traditionnel et les changements climatiques seront également pris en considération.

Comme les connaissances scientifiques ainsi que les pratiques dans le domaine de la restauration minière évoluent rapidement, il est essentiel de s'assurer de réaliser de façon optimale les projets de restauration ainsi que le suivi et l'entretien postrestauration des sites abandonnés. L'expertise développée grâce à ce nouveau partenariat de recherche sera partagée avec l'ensemble de l'industrie minière.

Citations :

« La restauration des sites miniers est une priorité gouvernementale. Ce partenariat de recherche va à la fois permettre d'améliorer les connaissances et les façons de faire de l'industrie minière et de renforcer notre expertise au bénéfice de toute la société. Merci à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue pour son engagement à travailler avec le gouvernement du Québec dans le but d'assurer autant la santé et la sécurité des populations que la protection de l'environnement. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« Le partenariat entre notre gouvernement et l'Institut de recherche en mines et en environnement de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue met en valeur le savoir-faire de la région dans le domaine minier. Grâce à des travaux menés par des équipes de recherche d'ici, tout le Québec sera gagnant avec de meilleures stratégies de restauration minière. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Cette annonce vient renforcer le leadership d'un des fleurons de l'Abitibi-Témiscamingue en matière d'expertise minière. Je suis très fier de joindre ma voix à celle de ma collègue Maïté Blanchette Vézina pour féliciter l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue pour son soutien au développement minier durable et responsable. Il y aura un peu de notre coin de pays dans plusieurs projets de restauration minière au Québec. »

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue

« Nous sommes très heureux de collaborer avec le Ministère dans le cadre de ce partenariat en tant qu'université qui se démarque par sa recherche fondamentale et appliquée. Cette collaboration aura des retombées notables dans l'univers scientifique, mais également des retombées concrètes dans la restauration de sites miniers partout au Québec. »

Manon Champagne, vice-rectrice à l'enseignement, à la recherche et à la création de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Faits saillants :

Située au cœur d'un centre minier de calibre international, l'UQAT est la seule université au Québec qui a fait du secteur minier, il y a maintenant 40 ans, un élément distinctif de sa contribution à la science et à la technologie. Avec son Institut de recherche en mines et en environnement (IRME), qui est un chef de file en environnement minier et en restauration minière, l'Université peut compter sur un pôle de renommée « mines et environnement » reconnu internationalement.

