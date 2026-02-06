Places subventionnées : de bonnes nouvelles pour plusieurs familles de Sainte-Anne-des-Plaines

SAINTE-ANNE-DES-PLAINES, QC, le 6 févr. 2026 /CNW/ - La ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, et la députée de la circonscription des Plaines, Mme Lucie Lecours, étaient de passage aujourd'hui à Sainte-Anne-des-Plaines pour souligner la conversion des places non subventionnées de la garderie Les Petits matelots en places subventionnées.

Davantage de places abordables pour les familles d'ici

D'ici la fin du mois de mars prochain, ce sont ainsi 80 places, dont 10 pour des enfants de moins de 18 mois, qui seront offertes au tarif quotidien de 9,65 $. Cette conversion de places non subventionnées en places subventionnées s'inscrit dans la volonté du gouvernement du Québec d'augmenter le nombre de places abordables pour les familles québécoises.

Des milliers de places rendues plus accessibles au Québec

Rappelons que grâce au plus récent appel de projets pour de la conversion, 17 projets ont été retenus, ce qui représente 1 023 nouvelles places subventionnées. Depuis 2021, près de 10 000 places en services de garde éducatifs à l'enfance ont été converties.

Citations :

« C'est avec beaucoup de fierté que je suis présente ici pour annoncer cette excellente nouvelle au personnel et aux familles de la garderie Les Petits matelots. On sait à quel point l'accès à des services de garde abordables fait une réelle différence dans le quotidien des parents. Je comprends les parents de Sainte-Anne-des-Plaines, tout comme ceux des 16 autres garderies dont le projet a été retenu, de se réjouir de cette annonce. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Je suis certaine que les familles de Sainte-Anne-des-Plaines et des environs qui fréquentent la garderie Les Petits matelots sont contentes de cette superbe nouvelle! Les Petits matelots, c'est une garderie bien implantée dans la communauté depuis 13 ans. Avec ses 80 places offertes, elle permet à de nombreux enfants de la région de grandir ensemble dans un bel endroit accueillant; avec les places subventionnées, la garderie deviendra encore plus attrayante pour les parents. »

Lucie Lecours, députée de la circonscription des Plaines

« Aujourd'hui marque un moment très important pour toute l'équipe des Petits matelots et pour les familles que nous accompagnons chaque jour. La conversion de nos places en places subventionnées vient concrétiser un souhait que nous avions depuis longtemps : offrir un service éducatif de qualité, dans un environnement bienveillant, tout en le rendant plus accessible financièrement pour les parents. Nous sommes fiers de pouvoir continuer à soutenir le développement des enfants de Sainte-Anne-des-Plaines, notamment ceux ayant des besoins particuliers, dans un cadre encore plus équitable pour les familles. »

Stéphanie Dagenais, directrice de la garderie Les Petits matelots

