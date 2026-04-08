Une signature de style affirmée et une énergie créative en mouvement pour ses 100 ans



MONTRÉAL, le 8 avril 2026 /CNW/ - Fondée à Montréal en 1926, Reitmans façonne depuis des générations le paysage de la mode féminine au Canada, en proposant des collections accessibles et tendances, portées par la confiance et l'inclusivité. Alors que l'entreprise entame son année du centenaire, elle annonce une nouvelle identité visuelle, des partenariats d'envergure nationale, des ambassadrices de marque de premier plan, un concept de vente au détail repensé et inspiré par sa clientèle, ainsi que d'importantes améliorations numériques, le tout sous le thème « Un siècle n'est que le début ».

La plateforme reflète à la fois la force de l'héritage de Reitmans et l'élan qui façonne son avenir.

« Depuis 100 ans, les femmes canadiennes font confiance à Reitmans pour évoluer à leurs côtés et préserver cette confiance demeure au cœur de tout ce que nous faisons », a déclaré Andrea Limbardi, présidente et chef de la direction de RCL - Reitmans Canada Limitée. « Ce centenaire marque un tournant décisif pour Reitmans, animé par la confiance, la clarté et une ambition renouvelée. Nous façonnons une marque plus expressive, résolument tournée vers le style et la mode, tout en restant ancrée dans nos racines canadiennes. Et ce n'est que le début. »

Parmi les nouvelles initiatives annoncées aujourd'hui :

Nouvelles ambassadrices de marque

Pour incarner ce nouveau chapitre, Reitmans accueille deux figures marquantes du style canadien : la mannequin de renommée internationale Coco Rocha ainsi que l'actrice, gourmet et référence en mode québécoise Catherine St-Laurent.

Véritable icône de la mode à l'échelle mondiale et l'un des visages les plus emblématiques des défilés, Rocha sera à l'avant-plan de la campagne du 100e anniversaire. St-Laurent incarne quant à elle une nouvelle génération de voix culturelles québécoises, venant appuyer l'évolution de Reitmans vers une identité plus affirmée et axée sur le style.

Nouveau concept de magasin dans la région du Grand Montréal

Fin avril, Reitmans dévoilera un nouveau concept de magasin au Carrefour Laval, situé à environ 20 km du centre-ville de Montréal. Développé en collaboration avec la firme canadienne de design d'intérieur de renom BURDIFILEK, cet espace repensé propose une expérience de magasinage immersive et raffinée, où le design s'intègre pleinement au parcours client. Pensé pour inspirer et engager, ce nouveau concept redéfinit l'expérience en magasin et incarne la volonté de la marque de créer des environnements distinctifs, en phase avec les attentes des clientes.

Logo renouvelé

Dans le cadre de son évolution de marque, Reitmans dévoile un logo revisité. La nouvelle typographie incarne une confiance affichée et tournée vers l'avenir. Il sera révélé fin avril, à l'occasion du lancement du nouveau concept de magasin au Carrefour Laval.

Soutien à la mode et à la culture canadiennes

Reitmans annonce un nouveau partenariat avec les Prix Canadiens des Arts et de la Mode (CAFA). Lors de la cérémonie du 23 avril à Montréal, l'entreprise remettra le prix du talent émergent, soulignant un•e designer de mode canadien•ne prometteur•se, et réaffirmant ainsi son engagement à soutenir les talents d'ici.

D'autres collaborations à l'échelle nationale, dont un partenariat à venir inscrit dans la culture et le sport torontois, viendront renforcer la présence de Reitmans au cœur des conversations culturelles contemporaines.

Célébrer la mode et le patrimoine canadien

Reitmans annonce un partenariat de deux ans avec le Musée McCord Stewart, amorcé par un engagement dès la première année à titre de Grand Partenaire Mode. Cette collaboration réaffirme le soutien de la marque à la créativité canadienne ainsi qu'aux institutions culturelles qui reflètent et façonnent l'identité évolutive du Canada.

Investissement dans les infrastructures numériques

RCL - Reitmans Canada Limitée a complété la migration de ses opérations de commerce électronique pour Reitmans, RW&CO et PENN. Penningtons vers Shopify, offrant ainsi une expérience numérique plus rapide, fluide et intuitive, conçue pour accompagner les client•e•s à chaque point de contact avec la marque.

Les initiatives du centenaire de Reitmans seront déployées à l'échelle nationale tout au long de 2026.

Pour obtenir plus d'informations sur Reitmans, consultez : www.reitmans.com/fr .

À propos de Reitmans

Depuis 100 ans, Reitmans fait partie du quotidien des femmes canadiennes, avec une mode accessible, inclusive et conçue pour suivre le rythme de la vraie vie. Fièrement canadienne, la marque rassemble aujourd'hui plus de 200 boutiques à travers le pays et une présence numérique forte. Reitmans amorce un nouveau chapitre : des boutiques repensées, des collections guidées par les tendances et une plateforme numérique conçue pour la manière dont les femmes magasinent aujourd'hui. Cent ans plus tard, l'histoire continue de s'écrire. Après tout, un siècle n'est que le début.

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec: Audrey Canuel, DDMG Communications | [email protected] | 438.887.4300



À propos de Reitmans (Canada) Limitée

Reitmans (Canada) Limitée (« RCL ») est l'un des principaux détaillants canadiens spécialisés dans la vente de vêtements pour femmes et pour hommes, avec des magasins à travers le pays. La Société exploite 387 magasins, dont 217 Reitmans, 85 PENN. Penningtons et 85 RW&CO.

Pour obtenir plus d'informations, consultez : www.reitmanscanadalimited.com/fr .

SOURCE Reitmans (Canada) Ltd