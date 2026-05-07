MONTRÉAL, le 7 mai 2026 /CNW/ - Reitmans (Canada) Limitée (« RCL » ou la « Société ») (TSXV: RET) (TSXV: RET-A), fournit une mise à jour à la suite de l'examen effectué par le Comité spécial des administrateurs indépendants (le « Comité spécial ») du conseil d'administration de la Société (le « Conseil »).

Faits saillants

Le Comité spécial a été constitué le 31 octobre 2025 afin d'examiner la possibilité d'un transfert de cotation de RCL vers la Bourse de Toronto (la « TSX »).

Le Comité spécial a fait appel à un conseiller juridique externe et a retenu les services d'Origin Merchant Partners à titre de conseiller financier.

Conformément aux exigences de la TSX en matière de transfert de cotation, la Société serait tenue de modifier sa structure de capital et d'obtenir l'approbation tant des actionnaires ordinaires que des actionnaires de catégorie A, y compris, en particulier, celui du groupe familial Reitman en tant qu'actionnaire détenant le contrôle.

Après avoir examiné en détail les avantages d'un transfert de cotation, les membres d'Origin et du Comité spécial ont rencontré la famille à deux reprises afin de discuter en détail d'une proposition visant à effectuer un transfert de cotation vers la TSX.

Le groupe familial Reitman a indiqué que, bien qu'il soutienne pleinement l'orientation stratégique de la Société, il ne donnerait pas suite à un transfert de cotation pour le moment. Toutefois, le groupe de la famille Reitman a fait part de sa volonté de réexaminer la question à une date ultérieure, à mesure que les résultats de la Société s'amélioreront.

Les membres du Comité spécial ont décidé à l'unanimité, avec l'appui du président du conseil d'administration et de la présidente et chef de la direction de RCL, qu'un transfert de cotation vers la TSX et une modification de la structure du capital de RCL étaient dans le meilleur intérêt de la Société. Ils ont toutefois décidé de ne pas procéder à un vote sur cette question lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société, car un tel vote ne recevrait pas l'appui du groupe de la famille Reitman.

Le Conseil d'administration reste déterminé à agir dans le meilleur intérêt de la Société et de toutes les parties prenantes. Il continuera à suivre ce dossier de près à mesure que la situation de l'entreprise évoluera.

RCL dispose d'une activité solide, d'une stratégie claire et de perspectives prometteuses pour continuer à créer de la valeur à long terme.

Pour plus d'informations sur les travaux du comité spécial, veuillez consulter le lien suivant.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Alexandra Cohen Vice-présidente, Communications Reitmans (Canada) Limitée Téléphone : (514) 384-1140 Courriel : [email protected] Caroline Goulian Vice-présidente exécutive et

chef des services financiers Reitmans (Canada) Limitée Téléphone : (514) 384-1140 Courriel : [email protected]

SOURCE Reitmans (Canada) Ltd