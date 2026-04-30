Une nouvelle expression de la marque qui prend vie à travers un espace où design, mode et expérience client se rencontrent

MONTRÉAL, le 30 avril 2026 /CNW/ - À l'occasion de son 100e anniversaire, Reitmans franchit une nouvelle étape en dévoilant un nouveau logo et un concept de magasin entièrement repensé au Carrefour Laval, situé dans la région du Grand Montréal. Plus qu'une rénovation, cette réouverture illustre une évolution de l'expérience en magasin, avec une approche qui affirme davantage sa nouvelle identité.

Crédit photo : Ben Rahn / A-Frame [ www.aframestudio.com ] (Groupe CNW/Reitmans (Canada) Ltd) Crédit photo : Ben Rahn / A-Frame [ www.aframestudio.com ] (Groupe CNW/Reitmans (Canada) Ltd) Crédit photo : Ben Rahn / A-Frame [ www.aframestudio.com ] (Groupe CNW/Reitmans (Canada) Ltd)

Ce dévoilement marque la première apparition du nouveau logo de Reitmans, reflet d'une identité plus affirmée et tournée vers l'avenir. Cette évolution visuelle s'inscrit dans l'élan amorcé par la marque à l'occasion de son centenaire.

Pensé par BURDIFILEK comme un espace structuré et intentionnel, ce nouveau concept s'appuie sur un aménagement réfléchi et une circulation naturelle pour offrir une lecture renouvelée du magasinage.

« Cette initiative s'inscrit dans l'évolution assumée de Reitmans. Nous avons voulu créer un environnement clair et intuitif, qui met davantage en valeur nos collections et reflète notre sensibilité mode d'aujourd'hui. C'est une expérience pensée pour mieux accompagner nos clientes et renforcer leur connexion avec notre marque », explique Isabelle Bonin, vice-présidente, marketing, e-commerce et présentation visuelle chez Reitmans.

Le magasin se distingue par une esthétique chaleureuse et maîtrisée : volumes ouverts, lumière soignée, textures riches et palette épurée. En misant sur l'essentiel, l'espace crée un équilibre entre clarté et émotion, offrant une expérience harmonieuse où la mode reprend toute sa place.

« Reitmans possède un héritage de longue date. Notre objectif n'était pas de le réinventer, mais de le réinterpréter. Nous avons mis en valeur la familiarité de la marque dans un cadre empreint de confiance, qui saura trouver écho à travers le Canada », déclare Diego Burdi, co-fondateur et directeur créatif, BURDIFILEK.

« À une époque où le commerce de détail évolue rapidement, les dynamiques en jeu sont à la fois mondiales et locales. Notre partenariat avec Reitmans réaffirme le design comme un véritable levier stratégique pour les marques patrimoniales en évolution et contribue à assurer leur pérennité dans un marché exigeant », ajoute Paul Filek, co-fondateur et associé directeur, BURDIFILEK.

Dans cette volonté d'ancrer l'expérience dans une dimension plus créative, Reitmans a collaboré avec l'artiste montréalaise Miville. Une œuvre originale a été intégrée à l'espace, introduisant une dimension artistique qui dialogue avec les collections et renforce le lien entre mode, design et expression.

Avec ce nouveau concept, Reitmans affirme une direction plus claire et plus ambitieuse, en cohérence avec les initiatives déployées dans le cadre de son centenaire. Cette évolution reflète une vision plus affirmée du style, de l'expression et de l'expérience client, tout en restant fidèle à son ADN.

Lancé au Carrefour Laval le 18 avril, ce concept ouvre la voie à un déploiement à travers le Canada dès 2027.

À propos de Reitmans

Depuis 100 ans, Reitmans fait partie du quotidien des femmes canadiennes, avec une mode accessible, inclusive et conçue pour suivre le rythme de la vraie vie. Fièrement canadienne, la marque rassemble aujourd'hui plus de 200 boutiques à travers le pays et une présence numérique forte. Reitmans amorce un nouveau chapitre : des boutiques repensées, des collections guidées par les tendances et une plateforme numérique conçue pour la manière dont les femmes magasinent aujourd'hui. Cent ans plus tard, l'histoire continue de s'écrire. Après tout, un siècle n'est que le début.

À propos de Reitmans (Canada) Limitée

Reitmans (Canada) Limitée (« RCL ») est l'un des principaux détaillants canadiens spécialisés dans la vente de vêtements pour femmes et pour hommes, avec des magasins à travers le pays. La Société exploite 387 magasins, dont 217 Reitmans, 85 PENN. Penningtons et 85 RW&CO.

À propos de Burdifilek

BURDIFILEK est un studio de design d'intérieur primé qui transforme les espaces pour inspirer de nouvelles possibilités et donner du sens à travers le design. Fondée en 1993 par Diego Burdi et Paul Filek, la firme place l'intelligence créative, la pertinence culturelle et une exécution irréprochable au cœur de chacun de ses projets, afin de concevoir des environnements distinctifs et inspirants pour des marques d'envergure à travers le monde.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Audrey Canuel, DDMG Communications | [email protected] | 438.887.4300

SOURCE Reitmans (Canada) Ltd