Reitmans sera le présentateur officiel de The Rhythm Section, la troupe de danse de l'équipe

MONTRÉAL, le 22 avril 2026 /CNW/ - La toute première équipe de la WNBA au Canada fait son arrivée, et Reitmans s'inscrit dans ce moment marquant à titre de partenaire officiel du Toronto Tempo. Au cœur de cette collaboration, la marque devient le présentateur officiel du groupe de danse de l'équipe, The Rhythm Section.

Reitmans prend le terrain (Groupe CNW/Reitmans (Canada) Ltd)

Cette annonce arrive à un moment charnière pour la marque. En 2026, Reitmans célèbre son 100e anniversaire sous le thème « Un siècle n'est que le début ». Ce partenariat marque un passage de l'héritage vers l'élan, en reliant un siècle à habiller les femmes canadiennes à une nouvelle génération qui façonne la culture à travers le sport et l'expression de soi. Il reflète aussi l'évolution continue de Reitmans vers une marque qui ne fait pas qu'habiller les femmes, mais qui est présente là où la culture se vit.

« Célébrer notre 100e anniversaire en participant à la saison inaugurale du Tempo marque une étape importante pour Reitmans », affirme Isabelle Bonin, vice-présidente marketing. « Depuis des générations, nous soutenons les femmes canadiennes et aujourd'hui, nous choisissons de nous positionner là où elles font évoluer la culture, pas seulement là où elles la suivent. Ce partenariat parle de confiance, d'énergie et d'expression de soi, sur le terrain comme en dehors. »

The Rhythm Section sera habillée de looks sur mesure, conçus exclusivement par l'équipe de Reitmans à son siège social de Montréal. Créés sous la marque Hyba, sa ligne de vêtements de sport, les uniformes sont pensés pour accompagner le mouvement, alliant fonctionnalité et esthétique moderne, inspirée par l'énergie du Tempo. Le détaillant offrira aussi des expériences de stylisme exclusives à l'équipe de direction.

« Le Tempo donne le ton à une nouvelle ère audacieuse du sport féminin au Canada, et on choisit nos partenaires avec soin, en fonction de cette vision », souligne Lisa Ferkul, cheffe des opérations financières du Toronto Tempo. « Reitmans accompagne les femmes canadiennes dans toute leur diversité depuis un siècle, et on est ravis de compter sur cette marque iconique canadienne pour écrire le premier chapitre de notre histoire. »

Les fans pourront célébrer ce partenariat lors d'un match présenté par Reitmans le 7 juin au Coca-Cola Coliseum, alors que le Tempo affrontera le Chicago Sky. Ils pourront aussi découvrir The Rhythm Section présentée par Hyba x Reitmans à chaque match local, et interagir avec la marque à travers du contenu et des intégrations sur les réseaux sociaux. D'autres activations seront annoncées dans les prochains mois.

Pour en savoir plus sur Reitmans, visitez : www.reitmans.com/fr

À PROPOS DE REITMANS

Depuis 100 ans, Reitmans fait partie du quotidien des femmes canadiennes, avec une mode accessible, inclusive et conçue pour suivre le rythme de la vraie vie. Fièrement canadienne, la marque rassemble aujourd'hui plus de 200 boutiques à travers le pays et une présence numérique forte. Reitmans amorce un nouveau chapitre : des boutiques repensées, des collections guidées par les tendances et une plateforme numérique conçue pour la manière dont les femmes magasinent aujourd'hui. Cent ans plus tard, l'histoire continue de s'écrire. Après tout, un siècle n'est que le début.

À PROPOS DE TORONTO TEMPO

En mai 2024, la Women's National Basketball Association (WNBA) a annoncé son expansion au Canada en accordant à Toronto une équipe d'expansion, la première de la ligue en dehors des États-Unis. La nouvelle équipe, qui sera détenue et exploitée par Kilmer Sports Ventures, commencera à jouer lors de la saison 2026 en tant que 14e franchise de la WNBA. Larry Tanenbaum, président de Kilmer Sports Ventures et vétéran de 30 ans dans la construction d'équipes de niveau championnat, est également président du Conseil des gouverneurs de la NBA et président de Maple Leaf Sports & Entertainment, qui possède les Toronto Raptors de la NBA, les Toronto Maple Leafs de la LNH, le Toronto FC de la MLS et d'autres franchises de sport professionnel. Sous sa direction, les Raptors ont remporté leur premier championnat de la NBA en 2019.

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec :

Audrey Canuel, DDMG Communications | [email protected] | 438.887.4300

SOURCE Reitmans (Canada) Ltd