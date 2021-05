SOLTERRA

Développée conjointement par Subaru et Toyota, la e-plateforme globale Subaru autorisera la construction de divers types de véhicules électriques, car elle permet de combiner les multiples modules et composants à l'avant, au centre et à l'arrière. Bien que les deux constructeurs aient conjugué leurs connaissances pour créer une plateforme totalement nouvelle, Subaru a cherché à bonifier la sécurité passive et la stabilité, ces objectifs faisant toujours partie du carnet de charge de Subaru, y compris celui de la plateforme réservée aux VEB.

La collaboration entre Subaru et Toyota ne s'arrête pas à la plateforme, puisque le VUS SOLTERRA bénéficie aussi de cette collaboration, y compris pour la planification du produit, le design et l'évaluation des performances. Les deux constructeurs ont en effet combiné leurs forces respectives, comme la longue expérience de Subaru au chapitre de la traction intégrale et l'exceptionnelle technologie de Toyota en matière d'électrification, afin de créer un nouveau VUS bénéficiant d'atouts que seul un véhicule électrique peut offrir.

La désignation SOLTERRA provient de la contraction des mots « SOL »"et « TERRA », soit « soleil » et « terre » en latin. Subaru a ainsi baptisé son modèle électrique en hommage à mère Nature et pour mieux promouvoir notre coexistence avec la nature. Ce nom symbolise aussi notre engagement envers les qualités passe-partout des VUS Subaru à propulsion électrique.

La SOLTERRA se joindra à la gamme de VUS Subaru qui compte les ASCENT, OUTBACK, FORESTER et CROSSTREK et arrivera dans les concessions du Japon, des États-Unis, du Canada, d'Europe et de Chine à la mi-2022.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 95 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

