/R E P R I S E -- Première Journée des élu(e)s municipaux : Soulignons leur engagement pour le bien-être collectif!/

QUÉBEC, le 11 sept. 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, annonce la tenue, demain, le 12 septembre, de la toute première Journée des élu(e)s municipaux, laquelle est instituée au cœur de la Semaine de la municipalité pour souligner annuellement l'apport de ces femmes et de ces hommes à l'amélioration de la qualité de vie des citoyennes et citoyens.

L'implication des élues et élus municipaux est déterminante dans la création de milieux de vie dynamiques, inclusifs, résilients et innovants. Leur rôle dans la gestion des services municipaux, l'aménagement du territoire, le développement social et économique, la protection de l'environnement et bien d'autres domaines démontre leur engagement indéfectible pour l'amélioration de leur communauté.

La proximité que ces personnes entretiennent avec la population leur confère une compréhension unique de ses besoins et aspirations. C'est pourquoi les actions du gouvernement et des municipalités sont complémentaires et la collaboration est fondamentale pour l'atteinte de leurs objectifs communs, notamment ceux établis dans le cadre de la Déclaration de réciprocité concernant le nouveau partenariat entre le gouvernement du Québec et les gouvernements de proximité.

Issus de divers horizons, ce sont plus de 8 000 élues et élus qui œuvrent quotidiennement dans plus de 1 100 municipalités locales et municipalités régionales de comté à travers le Québec.

« Considérant le rôle capital des élus municipaux, il m'apparaissait essentiel de prendre un moment particulier pour reconnaître et célébrer leur implication, qui a un impact sur la vie de chacun d'entre nous. Pour moi, ainsi que pour mes collègues députés, il ne fait aucun doute que ces femmes et ces hommes sont des acteurs de premier plan dans le développement de nos communautés. Chaque jour, ils s'engagent avec dévouement et passion pour améliorer les conditions de vie dans leurs milieux respectifs. Leur travail va bien au-delà de la gestion des affaires locales; ce sont des artisans du bien-être collectif, les bâtisseurs d'un avenir prospère pour tous! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

