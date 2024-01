La nouvelle plateforme mondiale ciblera des appareils de prochaine génération modernes et économes en carburant

La CDPQ et SMBC Aviation Capital ciblent un déploiement initial de 500 M$ US par année, sur trois ans

MONTRÉAL et DUBLIN, le 29 janv. 2024 /CNW/ - La CDPQ, un groupe mondial d'investissement, et SMBC Aviation Capital, la deuxième société de location d'avions en importance à l'échelle mondiale, ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente visant la création d'une plateforme mondiale de financement et de location d'avions d'une valeur de 1,5 G$ US et dédiée aux avions modernes et écoénergétiques de prochaine génération.

Cette nouvelle plateforme se concentrera principalement sur les occasions liées aux avions à la fine pointe technologique et ciblera un déploiement initial de 500 M$ US par année, sur trois ans, à l'échelle mondiale. SMBC Aviation Capital identifiera les occasions et, conformément à une condition de réciprocité, investira aux côtés de la plateforme. SMBC Aviation Capital agira également à titre d'administrateur de la plateforme, qui sera exploitée sous la bannière Maple Aircraft Company Holdings Limited.

« En nous appuyant sur l'expérience de la CDPQ dans le secteur du financement d'avions, nous continuerons à offrir, par l'entremise de cette nouvelle plateforme, des solutions de financement flexibles qui permettront aux compagnies aériennes de répondre à leurs besoins futurs en matière de flotte », a déclaré Marc Cormier, premier vice-président et chef du Revenu fixe à la CDPQ. « Nous sommes heureux de nous associer à SMBC Aviation Capital, un chef de file du secteur doté d'une feuille de route réussie, qui a démontré son engagement à l'égard de l'aviation durable, afin de repérer les meilleures occasions dans le secteur de l'aviation commerciale et d'obtenir des rendements ajustés pour le risque attrayants à long terme. »

« Nous sommes ravis de nous associer à la CDPQ pour cette nouvelle plateforme qui bénéficiera à nos clients des compagnies aériennes partout dans le monde », a déclaré Peter Barrett, chef de la direction de SMBC Aviation Capital. « La CDPQ est un groupe mondial d'investissement chevronné et respecté, qui partage nos perspectives sur l'allocation du capital et un secteur de l'aviation durable. Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec nos nouveaux partenaires au cours des prochaines années. »

À PROPOS DE LA CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2023, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 424 G$ CA. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site cdpq.com, consultez nos pages LinkedIn ou Instagram, ou suivez-nous sur X.



CDPQ est une marque déposée de la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

À PROPOS DE SMBC AVIATION CAPITAL

Établie dans l'IFSC de Dublin, en Irlande, SMBC Aviation Capital est la deuxième société de location d'avions en importance à l'échelle mondiale, avec une flotte de plus de 900 appareils gérés et engagés. La société se concentre sur les types d'avions à fuselage étroit les plus perfectionnés sur le plan technologique et économes en carburant. Elle offre à ses clients du monde entier les avions dont ils ont besoin pour assurer la croissance de leurs activités. Fondée en 2001, la société a été acquise en 2012 par un consortium composé de deux des plus grandes sociétés japonaises, SMFG et Sumitomo Corporation. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web de SMBC Aviation Capital à https://www.smbc.aero

Pour de plus amples informations

CDPQ

Équipe des relations avec les médias

514 847-5493

[email protected]

SMBC AVIATION CAPITAL

Conor Irwin / Dara O'Sullivan

+353 1 859 9000

[email protected] / [email protected]

FGS GLOBAL

Charles O'Brien

+44 20 7251 3801

Richard Webster-Smith

+44 20 7251 3801

SOURCE CDPQ