TORONTO, le 17 sept. 2020 /CNW/ - Un sondage récent de la Banque Scotia révèle que seulement 38 % des Canadiens trouvent le moment bien choisi pour acheter une propriété. Cependant, les jeunes Canadiens semblent plus optimistes que le reste de la population quant à l'achat d'un bien immobilier pendant la pandémie de COVID-19. Près du cinquième des Canadiens âgés de 18 à 34 ans (18 %) déclarent que la pandémie a accéléré leurs projets d'achat d'une résidence ou d'un immeuble de placement. Cependant, le tiers disent vouloir attendre que les prix baissent avant d'acheter.

D'après les résultats du sondage de la Banque Scotia 2020 sur le logement :

la baisse des taux d'intérêt est un facteur qui motive les Canadiens à acheter un bien immobilier;

plus de 70 % des Canadiens qui sont locataires affirment ne pas avoir l'intention d'acheter une nouvelle résidence d'ici deux ans, malgré les faibles taux d'intérêt;

un Canadien sur quatre (25 %) pense que les prix de l'immobilier vont baisser au cours des 12 prochains mois en raison de la pandémie de COVID-19;

les Canadiens âgés de 18 à 34 ans (36 %) sont nettement plus optimistes que ceux âgés de 35 à 54 ans (24 %) et ceux âgés de 55 ans et plus (17 %) quant à une baisse des prix de l'immobilier.

Si tous les Canadiens ne cherchent pas à acheter une propriété, beaucoup n'ont jamais passé autant de temps chez eux. Et environ le quart (26 %) envisagent sérieusement de rénover leur domicile actuel.

« En raison de la pandémie, de nombreux Canadiens ont transformé leur salon en salle de classe, leur salle à manger en bureau et leur sous-sol en salle de sport. Tout cela incite de nombreuses personnes à envisager d'investir davantage dans leur résidence actuelle ou de réévaluer complètement leur espace de vie, indique John Webster, chef, Crédit garanti par un bien immobilier et Autorité hypothécaire à la Banque Scotia. Que vous cherchiez à acheter un bien ou à entamer une rénovation domiciliaire, le moment est bon pour profiter des faibles taux d'intérêt et mieux comprendre le pouvoir d'emprunt que procurent des solutions comme le Crédit intégré ScotiaMD (CIS). Le recours aux services d'un conseiller peut aider à découvrir des moyens de réaliser ses rêves d'accession à la propriété ou de rénovation. C'est un point particulièrement important pour les jeunes Canadiens, qui désirent investir le marché immobilier. »

Considérations financières pendant la pandémie

Le sondage a révélé que 68 % des propriétaires canadiens souhaitant acheter un nouveau bien prévoient puiser dans leurs économies, tandis que 42 % misent sur la valeur acquise de leur résidence principale.

La moitié des Canadiens qui prévoient rénover leur domicile ne savent pas encore comment ils financeront ces travaux. Seuls 12 % des propriétaires comptent sur la valeur acquise de leur résidence pour financer les rénovations.

Faits saillants du sondage de la Banque Scotia 2020 sur le logement

Jeunes, patients et optimistes

Près du cinquième des Canadiens âgés de 18 à 34 ans disent que la pandémie a accéléré leurs projets d'achat d'une résidence ou d'un immeuble de placement, puisqu'ils souhaitent profiter de la baisse des taux d'intérêt et des prix avantageux de l'immobilier.

Quelque 32 % des Canadiens âgés de 18 à 34 ans disent vouloir attendre que les prix de l'immobilier baissent avant d'acquérir un bien.

Encore 36 % des Canadiens âgés de 18 à 34 ans estiment que les prix de l'immobilier vont baisser en raison de la pandémie, contre 24 % des Canadiens âgés de 35 à 54 ans et 17 % des Canadiens âgés de 55 ans et plus.

On investit dans son chez-soi

La moitié des Canadiens qui prévoient rénover leur domicile (51 %) ne savent pas encore comment ils financeront les travaux.

Seuls 12 % des propriétaires comptent sur la valeur acquise de leur propriété pour financer une rénovation, tandis que 20 % prévoient utiliser une ligne de crédit personnelle, que 22 % pensent retirer des placements et que 3 % comptent emprunter de l'argent à de la famille ou à des amis.

Des projets mis sur pause

La pandémie de COVID-19 a nui aux finances du cinquième des Canadiens (20 %), qui ont dû suspendre leurs projets d'achat immobilier.

Dans une proportion de 77 %, les Canadiens qui sont locataires affirment ne pas avoir l'intention d'acheter une nouvelle résidence d'ici deux ans, malgré les faibles taux d'intérêt.

Méthode

Le sondage de la Banque Scotia 2020 sur le logement a été mené en ligne le 24 août 2020 par Maru Blue. Au total, 1 509 Canadiens ont été sondés parmi un échantillon aléatoire de participants partout au pays.

