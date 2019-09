/R E P R I S E -- Journée des parcs nationaux : samedi 7 septembre/

Les équipes des parcs nationaux des quatre coins du Québec ont préparé une programmation distincte et festive pour souligner cette journée spéciale. À cet effet, une panoplie d'activités seront disponibles gratuitement ou à prix réduit (selon les activités) à tous ceux qui répondront à l'appel de la nature : des sentiers de randonnée et de vélo, des activités de découverte avec des gardes-parc naturalistes, des embarcations nautiques (canot, kayak, planche de surf à pagaie, etc.) et bien plus. Selon l'endroit, des artisans locaux et des entreprises régionales se mêleront à la fête en faisant découvrir leurs produits.