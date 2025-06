Nouveauté : Aqua MERveilles

QUÉBEC, le 23 juin 2025 /CNW/ - Cet été à l'Aquarium du Québec, nous avons une toute nouvelle expérience de réalité virtuelle: Aqua MERveilles. Une belle façon d'être en contact avec les espèces marines qui peuplent les océans. Aussi, découvrez les multiples facettes de notre animal vedette, l'hippocampe! Conte, activités éducatives et animations spéciales autour de cette créature fascinante sont au menu, du 25 juin au 17 août 2025.

Les merveilles des mers en réalité virtuelle

Découvrez les multiples facettes de notre animal vedette, l’hippocampe! (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec) Avec notre nouvelle expérience immersive, Aqua MERveilles, plongez dans les profondeurs de l’océan et partagez un moment unique avec des espèces rares. (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec)

Avec notre nouvelle expérience immersive, Aqua MERveilles, plongez dans les profondeurs de l'océan et partagez un moment unique avec des espèces rares. Vous pourrez admirer les mammifères marins qui évoluent dans l'océan, comme si vous nagiez avec eux, avec un casque de réalité virtuelle. Une production 360 ° signée Wild Immersion. Cette attraction est offerte cet été seulement.

Les hippocampes à l'honneur

Avec sa tête en forme de cheval, sa capacité à changer de couleur comme le caméléon et sa queue capable de s'agripper comme un singe, on peut dire que l'hippocampe est une créature fascinante! Les guides animaliers de l'Aquarium ont concocté une foule d'activités éducatives autour de cet animal étrange, dont le quiz Connais-tu ton hippo? et le Défi prends soin de ton hippocampe.

Il y a aussi le nouveau conte de l'Aquarium, Albert le cheval de mer, ainsi que le Gardien de corail qui se promènera sur des échasses, tel un chevalier aquatique, pour animer les foules. Des maquilleuses professionnelles dessineront des hippocampes amusants sur les frimousses des tout-petits et des animations spéciales entourant l'alimentation des hippocampes seront aussi à l'horaire.

Bon à savoir : toutes les activités offertes sont gratuites à l'achat d'un billet quotidien, à l'exception du maquillage (frais de 5$).

