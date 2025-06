Une nouvelle identité pour les restaurants du gîte

QUÉBEC, le 2 juin 2025 /CNW/ - Le Gîte du Mont-Albert, situé au pied des monts Chic-Chocs, est fier d'annoncer la célébration de son 75e anniversaire. Depuis trois quarts de siècle, cet établissement emblématique a su charmer les visiteurs par son ambiance chaleureuse, son service attentionné et surtout, sa cuisine renommée. Pour célébrer cet anniversaire exceptionnel, les deux aires de restauration du Gîte du Mont-Albert, le bistro et la salle à manger, renouvellent leurs identités de marque pour l'ouverture de la saison estivale 2025.

La salle à manger fait peau neuve afin de s'harmoniser avec sa nouvelle image. Les rénovations du restaurant du Gîte du Mont-Albert ont été réalisées récemment dans le but d'améliorer l'expérience des visiteurs. Les travaux ont permis de moderniser l'ambiance du restaurant en conservant son charme distinctif grâce à la peinture, au mobilier et à l'éclairage. Les nouvelles installations offrent un espace plus accueillant et confortable pour les convives. Maintenant sous le nom de Bistro-bar La Cuve et Restaurant Le Serpentine, ces deux concepts vous feront vivre des expériences différentes et en accord avec l'ambiance du territoire.

Les noms de La Cuve et Le Serpentine ont été choisis comme noms de restaurants en référence aux formations géologiques emblématiques présentes dans le parc national de la Gaspésie. La serpentine et la cuve sont des éléments distinctifs de la région et symbolisent la beauté naturelle et la richesse de ce territoire. En utilisant ces noms pour les restaurants du gîte, on met en valeur l'importance de la nature et du patrimoine minéralogique de la Gaspésie dans un cadre qui reflète l'essence même du parc national.

Situé au cœur du parc national de la Gaspésie, le gîte offre une expérience culinaire unique et mémorable, mettant en valeur les produits du terroir et les saveurs authentiques de la région. Le chef Nicolas Crépeault et son équipe talentueuse créent des plats exquis qui allient tradition et innovation, offrant aux convives une véritable expérience gustative. Que ce soit pour une escapade romantique, un séjour en famille ou une expérience gastronomique inoubliable, le Gîte du Mont-Albert demeure une destination de choix pour les amateurs de bonne chère et de nature sauvage. Venez célébrer avec nous 75 ans de passion pour la gastronomie et l'hospitalité!

Les clients pourront découvrir cette nouvelle offre dès maintenant au Gîte du Mont-Albert. Le restaurant et le bar ouvrent leurs portes à tous, qu'il s'agisse de visiteurs de passage au parc national de la Gaspésie ou de clients en hébergement.

Pour plus d'informations et pour réserver votre séjour, rendez-vous sur le site web du Gîte du Mont-Albert : https://www.sepaq.com/pq/gma/.

