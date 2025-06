Entente de principe entre la Sépaq et le SFPQ - Tous les établissements restent ouverts

QUÉBEC, le 20 juin 2025 /CNW/ - La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) avise la population que tous les établissements de son réseau seront ouverts et accessibles pour la longue fin de semaine de la fête nationale et que l'ensemble des réservations pourront être honorées.

Une entente de principe est intervenue mercredi le 18 juin entre le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) et la Sépaq. Les avis de grève qui visaient certains établissements du réseau - parcs nationaux, centres touristiques, camping, Aquarium du Québec, Parc de la Chute-Montmorency, Auberge de montagne des Chic-Chocs et Gîte du Mont-Albert- pour la période du 20 au 24 juin ont été suspendus.

Il sera donc possible pour tous les visiteurs à la journée ainsi que pour les détenteurs de réservation de se rendre dans l'ensemble des destinations gérées par la Sépaq. De la même façon, il n'y a aura aucune interruption des séjours déjà en cours.

La Sépaq ne commentera pas le contenu de l'entente de principe qui sera soumise au vote des employés au cours des prochaines semaines.

