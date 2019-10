/R E P R I S E -- Invitation média - Visite de presse des expositions d'automne du MAC/

Je vois ce que tu regardes : Luis Jacob et Serge Tousignant

Alain Paiement : Bleu de bleu

Gisele Amantea : Faux site

William Kentridge : Second-hand Reading

La visite se fera notamment en présence de :

L'artiste Janet Werner

John Zeppetelli , directeur général et conservateur en chef, MAC

François LeTourneux, conservateur adjoint au MAC et commissaire de l'exposition de Janet Werner

Note : Lesley Johnstone, chef des expositions et de l'éducation, Mark Lanctôt, conservateur, et Marie-Eve Beaupré, conservatrice de la collection seront présents pour répondre aux questions sur les autres expositions.

Figure majeure de la peinture canadienne qui a grandement contribué au renouvellement de la forme du portrait, Janet Werner brouille les frontières entre l'abstraction et le réalisme, entre le réel et l'imaginaire, pour le plus grand bonheur du spectateur.

Le MAC présente cet automne un important survol de la dernière décennie de son travail. Les visiteurs pourront mesurer toute l'étendue de la pratique de l'artiste, qui maîtrise depuis les années 1990 un genre unique de portrait fictif mettant en scène des sujets inventés et qui s'intéresse également, depuis quelques années, à l'atelier de l'artiste comme contexte de production de la peinture.

QUAND :

MERCREDI 30 OCTOBRE 2019

À 10 H

OÙ :

AU MAC

185 RUE SAINTE-CATHERINE OUEST

RSVP avant le 29 octobre

SOURCE Musée d'art contemporain de Montréal

Renseignements: Roxane Dumas-Noël, 514 847-6232, roxane.dumas-noel@macm.org

