/R E P R I S E -- Invitation média - Lancement des expositions d'été du MAC/

CONFÉRENCE DE PRESSE ET VISITE D'EXPOSITION MERCREDI, 19 JUIN 2019 À 10 H AU MAC 185 rue Sainte-Catherine Ouest

La conférence se fera notamment en présence de :



L'artiste Rebecca Belmore

John Zeppetelli, directeur général et conservateur en chef, MAC

Wanda Nanibush, conservatrice de l'art autochtone, Musée des beaux-arts de l'Ontario

Lesley Johnstone, conservatrice, chef des expositions et de l'éducation, MAC

, conservatrice, chef des expositions et de l'éducation, MAC Marie-Eve Beaupré, conservatrice de la collection, MAC

Note : les artistes Chloë Lum & Yannick Desranleau seront également présents et disponibles pour des entrevues.

À signaler dès maintenant (20 et 21 juin au MAC) :

Afin de souligner la Journée nationale des peuples autochtones, le MAC sera gratuit le 21 juin toute la journée, afin de permettre à un plus grand nombre de visiteurs de découvrir les expositions de l'artiste anishinaabe Rebecca Belmore et de l'artiste algonquine Nadia Myre .

et de l'artiste algonquine . Rebecca Belmore offrira une visite commentée de son exposition en compagnie de Wanda Nanibush (jeudi 20 juin, 17 h, au MAC, en anglais).

offrira une visite commentée de son exposition en compagnie de (jeudi 20 juin, 17 h, au MAC, en anglais). Le Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) de Mexico et le MAC présentent, dans le cadre de Place Publique à la Fonderie Darling, Los subrogados I Les substituts, un événement de performance d'une soirée (jeudi 20 juin, 18 h à 22 h, gratuit, à la Fonderie Darling).

Braver le monumental est la plus grande exposition jamais consacrée à l'artiste anishinaabe mainte fois récompensée Rebecca Belmore. Ses œuvres abordent avec infiniment de beauté, de sensibilité et de résilience des questions urgentes de notre époque.



L'exposition est organisée par le Musée des beaux-arts de l'Ontario et commissariée par Wanda Nanibush, conservatrice de l'art autochtone. La présentation au MAC est organisée par Lesley Johnstone, conservatrice et chef des expositions et de l'éducation.



Au diapason de Braver le monumental, l'exposition de Nadia Myre présente des œuvres explorant des thèmes comme l'identité autochtone et l'histoire du colonialisme.

Présentant deux installations posées en dialogue, l'exposition de Chloë Lum & Yannick Desranleau témoigne notamment du développement du travail des artistes en rapport aux arts vivants et à la performativité au cours des dernières années.

L'œuvre vidéographique A lot of sorrow, 2013, de l'artiste Ragnar Kjartansson est une collaboration avec le groupe musical The National. La vidéo est née à la suite d'une performance organisée par MoMA PS1, mise en scène par l'artiste, lors de laquelle le groupe devait performer sa pièce Sorrow sans interruption pendant 6 heures, soit 105 fois.

