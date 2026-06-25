Mise en garde à la population - Présence de E. coli producteur de shigatoxines dans du bœuf et du veau hachés biologiques préparés et vendus par l'entreprise Les Fermes Valens inc.

QUÉBEC, le 25 juin 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Les Fermes Valens inc., située au 62, rue York, à Huntingdon, avise la population de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau ci-dessous, car ces aliments sont susceptibles de contenir la bactérie E. coli productrice de shigatoxines.

Boeuf haché maigre bio (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Dénomination du produit Formats Lot visé « BŒUF HACHÉ MAIGRE BIOLOGIQUE » Poids variable Unités vendues réfrigérées portant la date « meilleur avant » suivante : 04.06.26 Unités vendues congelées portant la date « d'emballage » suivante : 25.05.26 « BŒUF HACHÉ EXTRA MAIGRE BIOLOGIQUE » Poids variable Unités vendues réfrigéréesportant la date « meilleur avant » suivante : 04.06.26 Unités vendues congelées portant la date « d'emballage » suivante : 25.05.26 « VEAU HACHÉ BIOLOGIQUE » Poids variable Unités vendues réfrigérées portant la date « meilleur avant » suivante : 04.06.26 Unités vendues congelées portant la date « d'emballage » suivante : 25.05.26

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente à l'établissement désigné ci-dessus ainsi que dans plusieurs établissements de la province. Ils étaient emballés sous-vide dans un sachet de plastique transparent. Ils étaient vendus à l'état réfrigéré ou congelé.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Les personnes qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer.

Il est à noter qu'une cuisson adéquate de la viande détruit la bactérie E. coli dans tous les cas. La préparation de plats cuisinés, tels que sauce à spaghetti, pâté chinois ou pâté à la viande, nécessite un temps de cuisson assez long et une température suffisamment élevée pour détruire la bactérie. Il est toutefois essentiel d'éviter la contamination croisée. Après avoir manipulé la viande crue, il faut nettoyer les surfaces et les ustensiles et se laver soigneusement les mains pour prévenir le transfert de la bactérie vers des aliments prêts à consommer.

Les aliments contaminés par la bactérie E. coli productrice de shigatoxines ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais la consommation de ces aliments peut occasionner des maladies graves, voire mortelles. Elles se manifestent par de la diarrhée et des douleurs abdominales, souvent accompagnées de sang dans les selles. Ces symptômes apparaissent généralement de deux à dix jours après la consommation d'un aliment contaminé. Des nausées, des vomissements et parfois de la fièvre peuvent y être associés. Lorsque ces symptômes se manifestent, on recommande fortement de consulter un médecin sans délai. La majorité des symptômes disparaissent dans les cinq à dix jours qui suivent.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5731

Source :

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et de l'Alimentation

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SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation