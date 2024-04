/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Projet de décret instituant une zone d'intervention spéciale/

QUÉBEC, le 18 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec invite les représentants des médias à un breffage technique concernant le projet de décret instituant une zone d'intervention spéciale (ZIS) sur une partie du territoire de la ville de Montréal. La ZIS vise à permettre l'aménagement et la poursuite de l'exploitation de l'usine d'équarrissage Sanimax, située dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies‒Pointe-aux-Trembles.

Date : Le 22 avril 2024



Heure : 15 h



Lieu : Montréal

Pour obtenir les coordonnées de cette intervention publique, vous devez confirmer votre présence et celle des personnes qui vous accompagnent au service des relations de presse à l'adresse [email protected].

À noter que les informations transmises lors du breffage seront sous embargo jusqu'à 19 h 15, le lundi 22 avril 2024.

Source et information :

Sophie J. Barma

Attachée de presse

Cabinet du ministre de l'Agriculture,

des Pêcheries et de l'Alimentation

et ministre responsable de la région

du Centre-du-Québec

Cell. : 581 993-5016

[email protected]

