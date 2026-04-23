/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Prise d'images à l'occasion du tout premier Conseil des régions/

QUÉBEC, le 22 avril 2026 /CNW/ - À l'occasion de la tenue du premier Conseil des régions, les médias sont invités à une prise d'images au cours de laquelle le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, M. Mathieu Lévesque, prendra la parole.

À cette occasion, il sera accompagné des membres du Conseil des régions.

AIDE-MÉMOIRE

Date : 23 avril 2026 Heure : 9 h Lieu : Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités auprès de

M. Maxime Roy à l'adresse [email protected].

SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

Source : Julia Ouellet, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué aux Régions, 438 822-2715