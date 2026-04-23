/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Prise d'images à l'occasion du tout premier Conseil des régions/
Nouvelles fournies parCabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions
23 avr, 2026, 07:48 ET
QUÉBEC, le 22 avril 2026 /CNW/ - À l'occasion de la tenue du premier Conseil des régions, les médias sont invités à une prise d'images au cours de laquelle le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, M. Mathieu Lévesque, prendra la parole.
À cette occasion, il sera accompagné des membres du Conseil des régions.
AIDE-MÉMOIRE
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Date :
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23 avril 2026
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Heure :
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9 h
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Lieu :
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Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités auprès de
SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions
Source : Julia Ouellet, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué aux Régions, 438 822-2715
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