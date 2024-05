/R E P R I S E --Invitation aux médias - Pour un accès à la science en français/

GATINEAU, QC, le 13 mai 2024 /CNW/ - Le ministre de la Langue française, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et ministre responsable de la Laïcité, M. Jean-François Roberge, et la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse concernant la découvrabilité scientifique.

Pour l'occasion, ils seront accompagnés du délégué général à la délégation générale à la langue française et aux langues de France, M. Paul de Sinety, du scientifique en chef du Québec, M. Rémi Quirion, du président de l'Acfas et professeur à l'UQAR, M. Martin Maltais et du recteur de l'Agence universitaire de la Francophonie, M. Slim Khalbous.

Cet événement aura lieu :

Date : 14 mai 2024



Heure : 11 h



Lieu : Gatineau

Le lieu sera confirmé seulement aux représentantes et représentants des médias accrédités.

SOURCE Cabinet du ministre de la Langue française

Renseignements: Source : Thomas Verville, Directeur des communications, Cabinet du ministre de la Langue française, Tél. : 514 219-5193, [email protected]