Signature d'une entente avec la Société Nationale de l'Acadie

QUÉBEC, le 20 mars 2025 /CNW/ - Afin de continuer à soutenir la vitalité francophone et la collaboration entre le Québec et l'Acadie, une entente entre le gouvernement du Québec et la Société Nationale de l'Acadie (SNA) a été conclue aujourd'hui par le ministre de la Langue française et ministre responsable de la Francophonie canadienne, M. Jean-François Roberge et le président de la Société Nationale de l'Acadie, M. Martin Théberge.

Cette entente comprend plusieurs mesures qui permettront de moderniser et de consolider la solidarité entre francophones de l'Acadie et du Québec, mais également de promouvoir la relation Acadie-Québec et de renforcer les liens entre nos deux nations.

L'entente prévoit des rencontres bilatérales entre les représentants du gouvernement du Québec et de la Société Nationale de l'Acadie, des activités entre les sociétés civiles de l'Acadie et du Québec, ainsi que des activités de promotion et de valorisation de la relation Acadie-Québec, autant en Acadie qu'au Québec. De plus, le prix Acadie-Québec continuera à être remis conjointement en reconnaissance de l'apport remarquable de personnes ou d'organismes au développement et à la consolidation de cette relation. Finalement, le Québec pourra octroyer une aide financière pour appuyer la capacité de la Société Nationale de l'Acadie à mettre l'entente en œuvre.

Citations :

« Les échanges entre l'Acadie et le Québec sont précieux pour la force et la vitalité de la francophonie tant au Canada qu'au Québec. Je me réjouis du renouvellement de ce partenariat qui nous permet, depuis plus de 20 ans, de concrétiser des projets porteurs pour les liens entre nos deux nations et la francophonie et de consolider les liens qui unissent le gouvernement du Québec et la SNA, ainsi que les peuples québécois et acadien. Je remercie la Société Nationale de l'Acadie pour ces nombreuses années de synergie et j'ai hâte de continuer à travailler avec les Acadiennes et Acadiens. »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française et ministre responsable de la Francophonie canadienne

« L'entente signée aujourd'hui permet de renforcer davantage les liens qui unissent le Québec et l'Acadie. Pour notre gouvernement, il est primordial de travailler de concert avec la Société Nationale de l'Acadie afin de promouvoir non seulement la langue française, mais aussi les excellents rapports entre nos deux nations. En encourageant et en soutenant les échanges et nos bonnes pratiques avec l'Acadie, c'est toute la francophonie canadienne qui y gagne. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable des Relations canadiennes

« Depuis plus de 20 ans, la Société Nationale de l'Acadie et le gouvernement du Québec ont tissé des liens solides, fondés sur la reconnaissance mutuelle et le respect des réalités de chacun. Le renouvellement de cette entente témoigne de notre engagement à renforcer ces relations et à favoriser une collaboration fructueuse. Qu'on soit Québécois, Acadien, ou les deux, nous gagnerons tous à poursuivre le travail de défense de la langue française et de promotion de nos cultures. »

Martin Théberge, président de la Société Nationale de l'Acadie

Faits saillants :

L'entente a notamment pour but :

de favoriser une meilleure connaissance mutuelle et une plus grande ouverture réciproque des populations acadienne et québécoise afin de renforcer leur solidarité;

de favoriser une meilleure connaissance de la présence acadienne au Québec;

d'encourager l'accroissement des liens et des partenariats entre la population de l'Acadie et celle du Québec, ainsi que d'y contribuer, et ce, dans le respect des responsabilités et des priorités de chaque partie;

de faciliter la collaboration entre les organismes québécois et acadiens pour la réalisation de projets concrets.

