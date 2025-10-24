SHERBROOKE, QC, le 23 oct. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, accompagnée de l'honorable Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et whip adjointe du gouvernement, et de Marianne Dandurand, députée de Compton-Stanstead, annoncera des appuis financiers de DEC pour soutenir la croissance de quatre entreprises manufacturières de Sherbrooke.

L'annonce se tiendra chez l'une des quatre entreprises bénéficiaires, suivie d'une visite de l'entreprise à laquelle les représentants des médias sont invités.

Date :

24 octobre 2025

Heure :

9 h

Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cet événement de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 7 h, le 24 octobre 2025 : [email protected]. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse le jour de l'annonce. Le lieu de l'annonce sera transmis aux représentants des médias accrédités qui auront confirmé leur présence.

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]