/R E P R I S E -- Invitation aux médias - La ministre Joly rencontrera l'équipe de Réseau Environnement à Montréal/

MONTRÉAL, le 21 août 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie et députée d'Ahuntsic-Cartierville, se rendra dans les bureaux de Réseau Environnement, un organisme à but non lucratif qui constitue le plus important regroupement de spécialistes en environnement au Québec.

Les représentants des médias sont invités à participer à la visite de cet organisme en pleine croissance qui a obtenu une aide financière de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Date de la visite :

Jeudi 22 août 2019

Heure :

10 h 30

Lieu :

Réseau Environnement

Bureau 750

255, boulevard Crémazie Est

Montréal (Québec)

H2M 1L5

