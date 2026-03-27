/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS : INAUGURATION DU BÂTIMENT MISSION UNITAÎNÉS DE MONTRÉAL/
Nouvelles fournies parCabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine
27 mars, 2026, 07:00 ET
MONTRÉAL, le 26 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, l'Office municipal d'habitation de Montréal et l'organisme Mission Unitaînés invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur l'inauguration d'un immeuble de 100 logements abordables pour aînés autonomes, projet issu d'un partenariat novateur.
L'activité se déroulera en présence de :
- M. Eric St-Pierre, député d'Honoré-Mercier;
- M. Jean Martel, président-directeur général de la Société d'habitation du Québec;
- Mme Véronique Belpaire, directrice de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve;
- Mme Caroline Sauriol, présidente-directrice générale de Mission Unitaînés;
- et Mme Isabelle Pépin, directrice générale de l'Office municipal d'habitation de Montréal.
Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 27 mars 2026, 12 h.
L'activité débutera par la prise de photos officielle à l'extérieur. Les prises de parole se feront par la suite à l'intérieur.
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DATE : 27 mars 2026
HEURE : 13 h 30
ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.
SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine
Sources :Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
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