/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS : INAUGURATION DU BÂTIMENT MISSION UNITAÎNÉS DE LÉVIS/
Nouvelles fournies parCabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine
19 mars, 2026, 07:00 ET
LÉVIS, QC, le 18 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la Ville de Lévis, l'Office municipal d'habitation de Lévis et l'organisme Mission Unitaînés invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur l'inauguration d'un immeuble de 100 logements sociaux et abordables pour aînés autonomes, projet issu d'un partenariat novateur.
L'activité se déroulera en présence de :
- Mme Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et députée des Chutes-de-la-Chaudière;
- l'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec-Centre;
- M. Steven Blaney, maire de Lévis;
- Mme Caroline Sauriol, présidente-directrice générale de Mission Unitaînés;
- et M. Gérard Turchon, directeur général de l'Office municipal d'habitation de Lévis.
Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 20 mars 2026, 9 h.
L'activité débutera par la prise de photos officielle à l'extérieur. Les prises de parole se feront par la suite à l'intérieur.
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DATE : 20 mars 2026
HEURE : 10 h 45
ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.
SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine
Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
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