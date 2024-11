/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Gala de l'Ordre national du mérite agricole/

QUÉBEC, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, vous invite au gala de l'Ordre national du mérite agricole, la plus haute distinction destinée aux entrepreneurs et entrepreneures agricoles du Québec. Cette année, les entrepreneurs agricoles du Centre-du-Québec, de l'Estrie et de la Mauricie profitent de cette expérience unique, qui revient une fois tous les cinq ans dans ces régions.

Date : Le lundi 18 novembre 2024



Heures : 17 h 30 - Dévoilement des lauréats régionaux

20 h 15 - Dévoilement des gagnants du Prix de la relève

20 h 30 - Dévoilement des gagnants nationaux



Lieu : Drummondville

Pour obtenir les coordonnées de cette intervention publique, vous devez confirmer votre présence et celle des personnes qui vous accompagnent au service des relations de presse à l'adresse [email protected].

Si vous le souhaitez, vous pouvez également réserver un repas et nous mentionner vos spécificités alimentaires, s'il y a lieu.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Source et information : Sophie J. Barma, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 581 993-5016, [email protected]