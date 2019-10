/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Dépôt des demandes sectorielles du réseau scolaire de la FPPE-CSQ - En éducation, il faut que ça change maintenant!/

MONTRÉAL, le 17 oct. 2019 /CNW Telbec/ - C'est vendredi matin que la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) déposera ses demandes sectorielles auprès des comités patronaux des négociations dans le cadre du renouvellement de ses conventions collectives. Il y aura un comité d'accueil festif autour des bureaux du Comité patronal de négociation avant le dépôt des demandes. Après le dépôt, la FPPE-CSQ tiendra un point de presse conjoint avec la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) et l'Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ-QPAT), Québec, pour en présenter les principaux enjeux.

Déroulement du comité d'accueil à Montréal



Date : Le vendredi 18 octobre 2019 Heure : 8 h 10 à 8 h 35 / Comité d'accueil des négociateurs de la FPPE-CSQ sur le thème « La cavalerie dépose ses demandes », un clin d'œil à la boutade du ministre Roberge « Gardez espoir, la cavalerie s'en vient!», devant les bureaux du CPN à Montréal.

Possibilité d'entrevues sur place avec Sophie Massé, vice-présidente de la FPPE-CSQ Lieu : Comité patronal de négociation

1410, rue Stanley, Montréal



Il y aura de belles occasions d'images



Aide-mémoire - Conférence de presse à Québec



Date : Le vendredi 18 octobre 2019 Lieu : Salon Jacques-L'Archevêque de la Tribune de la presse

Édifice André-Laurendeau, 1050, rue des Parlementaires, 1er étage, Québec Heure : 10 h Quoi : Présentation des grands enjeux sectoriels du réseau scolaire de la CSQ et de l'APEQ-QPAT Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ Jacques Landry, président de la FPPE-CSQ Heidi Yeatman, présidente de l'APEQ-QPAT.

Les demandes sectorielles sont celles propres à chacune des catégories d'emploi et elles s'ajoutent aux demandes de paramètres généraux, dites intersectorielles, que sont le salaire, la retraite, les congés parentaux et les assurances. Celles-ci seront présentées ultérieurement.

Profil de la CSQ et de ses fédérations du réseau scolaire

La CSQ est présente dans toutes les régions du Québec. Elle représente plus de 200 000 membres, dont près de 100 000 font partie du personnel de l'éducation. De ce nombre, plus de 65 000 membres sont représentés par la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), 30 000 membres sont représentés par la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) et 7 200 membres sont représentés par la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ). La FSE-CSQ négocie en cartel avec l'Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ-QPAT), qui représente les 8 000 enseignantes et enseignants des commissions scolaires anglophones du Québec.

