/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS : De nouveaux logements sociaux et abordables à Gatineau/

GATINEAU, QC , le 26 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la Ville de Gatineau invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur l'inauguration d'un immeuble de logements sociaux et abordables à Gatineau.

L'activité se déroulera le 27 mars en présence du député de Hull-Aylmer, l'honorable Greg Fergus, de la députée de Hull, Mme Suzanne Tremblay, au nom de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Caroline Proulx, de la mairesse de Gatineau, Mme Maude Marquis-Bissonnette, et d'autres partenaires du milieu.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 27 mars 2026, 8 h.

DATE : 27 mars 2026 HEURE : 9 h ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]