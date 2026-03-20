/R E P R I S E --Invitation aux médias - Conférence téléphonique avec la mairesse de Montréal sur le bilan de la mission économique et culturelle en Corée du Sud/

MONTRÉAL, le 18 mars 2026 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, invite les représentantes et représentants des médias à participer à une conférence téléphonique au cours de laquelle elle présentera le bilan de la mission économique et culturelle qui se déroule du 16 au 20 mars 2026, à Séoul et à Busan, en Corée du Sud.

Date : Le 20 mars 2026



Heure : 10 h

La mairesse présentera les retombées économiques, culturelles et diplomatiques de la mission, les rencontres stratégiques tenues ainsi que les perspectives pour les collaborations à venir. Une période de questions suivra.

Accréditation des médias

Les représentantes et représentants des médias souhaitant participer à la conférence téléphonique doivent s'inscrire en écrivant à [email protected].

Les informations techniques pour joindre la conférence téléphonique seront transmises aux personnes accréditées.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117, [email protected]; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]