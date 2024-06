/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Conférence de presse concernant le soutien aux producteurs et productrices agricoles/

QUÉBEC, le 11 juin 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant le soutien aux producteurs et productrices agricoles. Le président général de l'UPA, M. Martin Caron, sera présent pour l'occasion.

Date : Le 13 juin 2024



Heure : 10 h



Lieu : Les Cèdres, MRC Vaudreuil-Soulanges

Pour obtenir les coordonnées de cette intervention publique, vous devez confirmer votre présence

