SAGUENAY, QC, le 5 sept. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Carlos Leitão, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, sera en visite au Saguenay‒Lac-Saint-Jean du 7 au 9 septembre 2025. Au nom de la ministre Joly, il profitera de son passage pour rencontrer des intervenants et annoncer du financement à des organismes et des entreprises de divers secteurs.

Le secrétaire parlementaire participera notamment à une rencontre avec les acteurs du secteur de l'aluminium organisée par la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord. Une mêlée de presse suivra la rencontre.

Les représentants des médias sont invités à participer aux activités suivantes qui se tiendront le 8 septembre 2025 :

Première activité : Mêlée de presse en marge de la rencontre privée avec les acteurs du secteur de l'aluminium

Heure : 11 h

Endroit :

Salle auditorium, 3e étage

Complexe médical Axe Saguenay

484, boulevard du Royaume O.

Chicoutimi (Québec) G7H 0S7

Deuxième activité : Annonce de financement au Zoo sauvage de Saint-Félicien

Heure : 14 h 30

Endroit :

Zoo sauvage de Saint-Félicien

2230, boulevard du Jardin

Saint-Félicien (Québec) G8K 2T4

Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister aux activités de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 7 h, le 8 septembre 2025 : [email protected], en précisant l'activité visée (mêlée de presse ou annonce et visite au Zoo sauvage de Saint-Félicien). DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse le jour de l'annonce.

