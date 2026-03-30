/R E P R I S E --INVITATION AUX MÉDIAS : Annonce majeure en matière de logements abordables à Laval/
Nouvelles fournies parSociété d'habitation du Québec
30 mars, 2026, 07:00 ET
LAVAL, QC, le 27 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, la Ville de Laval et le Groupe Angus invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur un projet majeur de logements abordables à Laval.
L'activité se déroulera le 30 mars 2026, en présence de :
- Mme Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine;
- M. Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable de la région de Laval et député de Sainte-Rose;
- M. Stéphane Boyer, maire de Laval;
- et M. Christian Yaccarini, président et chef de la direction du Groupe Angus.
Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le 30 mars, midi.
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DATE :
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30 mars 2026
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HEURE :
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13 h 30
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ENDROIT :
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L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.
SOURCE Société d'habitation du Québec
Source : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]
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