/R E P R I S E --INVITATION AUX MÉDIAS : Annonce majeure en matière de logements abordables à Laval/

LAVAL, QC, le 27 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, la Ville de Laval et le Groupe Angus invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur un projet majeur de logements abordables à Laval.

L'activité se déroulera le 30 mars 2026, en présence de :

M me Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine;

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine; M. Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable de la région de Laval et député de Sainte-Rose;

M. Stéphane Boyer, maire de Laval;

et M. Christian Yaccarini, président et chef de la direction du Groupe Angus.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le 30 mars, midi.

DATE : 30 mars 2026 HEURE : 13 h 30 ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Société d'habitation du Québec

Source : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]