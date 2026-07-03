200 logements abordables en Abitibi-Témiscamingue

ROUYN-NORANDA, QC, le 3 juill. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la Ville de Rouyn-Noranda, le Fonds de solidarité FTQ et le Groupe action logement Québec (GALQ) ont inauguré aujourd'hui le deuxième immeuble du milieu de vie Faubourg Osisko, nommé Les Cimes. Par la même occasion, le financement d'un deuxième projet, comprenant deux immeubles, situé à Amos, et mené également par GALQ, a été dévoilé. Ces quatre projets totalisent 200 logements abordables et visent les familles ou personnes seules d'Abitibi-Témiscamingue. Ils représentent un investissement de plus de 64,1 M$.

Les différentes activités ont eu lieu en présence de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, de l'adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Suzanne Blais, du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, M. Daniel Bernard, du maire de Rouyn-Noranda, M. Gilles Chapadeau, du directeur -investissement aux Fonds régionaux de solidarité FTQ - Abitibi-Témiscamingue, représentant le Fonds immobilier de solidarité FTQ, M. Francis Langlois, du président du Groupe action logement Québec (GALQ), M. Robin Deschênes, et d'autres partenaires du milieu.

Citations :

« Notre gouvernement est fier de soutenir la réalisation de ces projets d'habitations abordables qui contribueront concrètement à améliorer la qualité de vie des citoyens et citoyennes de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. En investissant dans des milieux de vie adaptés aux besoins des communautés, nous réaffirmons notre engagement à favoriser l'accès à des logements de qualité et à soutenir le développement durable de nos régions. Félicitations au Groupe action logement Québec! »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Quelle belle nouvelle pour les citoyennes et citoyens d'Amos, et encore plus, pour celles et ceux habitant la magnifique région d'Abitibi-Témiscamingue. Ces projets de logements abordables démontrent bien qu'en unissant les forces des secteurs privés avec le soutien du public, il est possible de sortir des sentiers battus et d'améliorer concrètement la vie des Québécoises et des Québécois, et ce, autant en ville qu'en région! À mon tour de remercier le travail remarquable du Groupe Action Logement Québec et des partenaires mobilisés! »

Suzanne Blais, adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Habitation

« Ces projets de logements abordables pour les familles et personnes seules représentent bien notre volonté d'appuyer le développement des régions et de répondre aux besoins grandissants en matière d'habitation. En Abitibi-Témiscamingue, des initiatives comme celles-ci contribuent à renforcer l'attractivité du territoire, à soutenir notre vitalité économique et à offrir aux citoyens et citoyennes des milieux de vie de qualité. Notre gouvernement demeure engagé à accompagner les régions dans leur développement et leur croissance. »

Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué aux Régions et député de Chapleau

« Les projets que nous annonçons aujourd'hui feront une réelle différence pour les gens d'ici, en Abitibi-Témiscamingue. Chaque projet comme celui-ci nous rapproche du pays que nous voulons bâtir - un pays où tout le monde a accès à un chez-soi sûr et abordable. »

Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones

« Des projets comme ceux-ci jouent un rôle essentiel dans la création d'un environnement favorable à la prospérité de nos communautés. En offrant davantage de logements abordables en Abitibi-Témiscamingue, nous contribuons à répondre aux besoins de la population, à soutenir le développement des entreprises locales et à renforcer les conditions qui permettent à notre économie régionale de poursuivre son essor. Notre gouvernement demeure déterminé à appuyer des initiatives qui favorisent une croissance durable partout au Québec. »

Daniel Bernard, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

« L'ajout de nouvelles unités d'habitation est une excellente nouvelle pour Rouyn-Noranda, particulièrement dans le contexte actuel où les besoins en logement demeurent importants. Ce projet vient bonifier l'offre résidentielle et contribue directement à la vitalité de notre milieu. La Ville est heureuse d'y contribuer par un crédit de taxes sur 25 ans, un levier concret pour soutenir la réalisation de projets porteurs. Je remercie les entrepreneurs derrière cette initiative, dont l'engagement contribue à bâtir une ville plus accueillante, plus accessible et tournée vers l'avenir. »

Gilles Chapadeau, maire de Rouyn-Noranda

« Ces nouveaux projets témoignent de la mobilisation des partenaires engagés à livrer davantage de logements abordables, partout au Québec. Au Fonds immobilier, nos équipes sont fières de contribuer à cet effort collectif et de profiter d'un réseau d'affaires bien ancré sur les besoins des régions. »

Martin Raymond, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ

« Les 120 logements abordables aujourd'hui disponibles à Rouyn-Noranda et les 80 autres en chantier à Amos représentent bien plus qu'un accomplissement pour le Groupe Action Logement Québec : ils confirment qu'en unifiant les efforts de partenaires publics et privés, nous pouvons construire des logements de qualité à coût raisonnable en Abitibi-Témiscamingue et ainsi offrir des solutions aux besoins en matière d'habitation. C'est l'ensemble de la région qui en bénéficie. Je tiens sincèrement à remercier tous nos partenaires engagés au succès de ces quatre projets. »

Robin Deschênes, président du groupe action logement Québec

Faits saillants :

Pour obtenir plus de détails concernant les projets annoncés, consultez les fiches projets suivantes :

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

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À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Consultez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création et au maintien de l'offre locative. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. En facilitant la collaboration entre tous les ordres de gouvernement et les secteurs privé et sans but lucratif, la SCHL contribue à améliorer l'abordabilité, l'équité et la compatibilité climatique du logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à rendre le logement plus abordable.

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À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets à usage multiple qui intègrent plusieurs composantes qu'elles soient résidentielles, commerciales ou de bureaux ainsi que des projets industriels ou institutionnels. Il privilégie une approche de développement durable. Au 31 décembre 2025, il comptait 32 projets en développement ou en construction d'une valeur de 4,7 milliards $ dont près de 5 000 unités résidentielles étaient en construction et 78 actifs en exploitation totalisant 6 445 unités résidentielles locatives. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

SOURCE Société d'habitation du Québec

Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Josée Lagacé, Fonds immobilier de solidarité FTQ, [email protected]