Ouverture de la première maison d'hébergement de deuxième étape en Abitibi-Témiscamingue

ROUYN-NORANDA, QC, le 3 juill. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, la Ville de Rouyn-Noranda et la maison d'hébergement Alternative pour Elles ont inauguré aujourd'hui Lobélia, une maison d'hébergement de deuxième étape (MH2) de onze unités pour femmes et enfants vivant de la violence conjugale postséparation (VCPS). Il s'agit de la toute première MH2 dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue.



Le gouvernement du Québec a alloué 5,5 M$ à l'organisme par l'entremise de la Société d'habitation du Québec afin de concrétiser ce projet. La Ville de Rouyn-Noranda a quant à elle contribué au projet à hauteur de 325 000 $, une somme qui comprend la valeur du terrain cédé à l'organisme. L'organisme a aussi récolté des fonds grâce à plusieurs dons privés en matériel et en argent.



L'inauguration a eu lieu en présence de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, M. Daniel Bernard, du maire de Rouyn-Noranda, M. Gilles Chapadeau, de la coordonnatrice d'habitation de l'Alliance MH2, Mme Mélanie Miranda, et de nombreux partenaires.

Les cogestionnaires d'Alternative pour Elles, Cathy Allen, Raphaëlle D. Proulx et Laurence A. Lefebvre, en ont profité pour souligner le travail et l'implication des nombreux partenaires et donateurs du projet sans qui cette maison n'aurait pu voir le jour, soit le gouvernement du Québec, la Ville de Rouyn-Noranda, le Fonds du Grand Mouvement de Desjardins, la Fonderie Horne, la Fondation Martin-Bradley, Blais Industries, Centura, Plancher Tardif, Marcel Baril Ltée, la Fondation des Sœurs de Notre-Dame-Auxiliatrice, Ascam et le Club Richelieu, ainsi que la Fondation Mirella et Lino Saputo grâce à une entente avec l'Alliance des maisons d'hébergement de deuxième étape, qui a d'ailleurs accompagnée Alternative pour Elles tout au long du projet.



Cette nouvelle ressource répond à un manque criant de services pour les femmes et les enfants vivant de la violence conjugale en contexte de postséparation. Souhaité dès 2016 par l'organisme, le projet a d'abord été mis sur pause avant d'être relancé en 2022 dans la foulée de la vague de féminicides survenue pendant la pandémie. Il marque une avancée importante dans la prise en charge de la violence postséparation en Abitibi-Témiscamingue.

Citations

« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir cette maison pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants. Offrir un milieu de vie stable, c'est redonner de la dignité, de l'espoir et la possibilité d'un nouveau départ. C'est également une façon concrète de réaffirmer notre engagement à construire des environnements sécuritaires. Félicitations aux nombreux partenaires qui ont uni leurs efforts pour réaliser ce projet essentiel. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Je tiens à saluer le travail remarquable accompli par la direction de la maison d'hébergement Alternative pour Elles. Ce projet représente un pas important pour notre communauté, puisqu'il offre un environnement stable et bienveillant où les femmes et leurs enfants peuvent envisager l'avenir avec confiance. En soutenant des initiatives comme celle-ci, nous affirmons notre volonté commune de bâtir un milieu où la dignité et la sécurité sont pleinement respectées. »

Daniel Bernard, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue



« Je suis heureuse de souligner l'ouverture d'une première maison d'hébergement de deuxième étape en Abitibi-Témiscamingue. Ces ressources sauvent des vies et permettent à des femmes et à des enfants de se reconstruire dans un environnement sécuritaire. Je salue le travail acharné des responsables de l'Alternative pour Elles, sans oublier chaque partenaire ayant permis la réalisation de cet indispensable projet. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre de la Condition féminine

« La violence faite aux femmes et aux enfants est une triste et dure réalité devant laquelle nous ne pouvons pas demeurer insensibles. Offrir un terrain pour la construction d'une première maison MH2 constitue un geste concret pour notre Ville. Je tiens toutefois à souligner l'extraordinaire travail réalisé par l'équipe d'Alternative pour Elles. Ce sont des femmes de cœur et de conviction, qui ont déplacé des montagnes pour mener à terme ce projet nécessaire pour notre communauté. »

Gilles Chapadeau, maire de Rouyn-Noranda

« Chez Desjardins, nous croyons profondément à la force de la solidarité pour bâtir des milieux de vie plus sécuritaires et inclusifs. En soutenant la réalisation de cette maison d'hébergement de deuxième étape, nous contribuons concrètement à offrir aux femmes et aux enfants un espace pour se reconstruire avec dignité, dans la sécurité et l'espoir. Ce projet porteur incarne l'engagement de notre milieu à agir ensemble pour contrer la violence conjugale et soutenir celles qui en sont victimes. »

Alexandre Maheux Cousineau, président du conseil d'administration de la Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda

« Depuis que nous avons commencé à travailler sur ce projet, au moins 57 femmes et 11 enfants ont été tués au Québec en contexte de violence conjugale. Derrière ces statistiques, il y a une vie, une histoire, une famille, des enfants. Ceci nous rappelle avec brutalité que ce que nous faisons est essentiel. Cette maison représente beaucoup plus qu'un bâtiment. Elle représente la possibilité pour des femmes et des enfants de reprendre leur souffle et de reconstruire leur vie dans un environnement sécuritaire et bienveillant. »

Raphaëlle D. Proulx, Laurence Allen-Lefebvre et Cathy Allen, cogestionnaires de la maison d'hébergement de deuxième étape Alternative pour Elles

« L'Alliance est fière d'avoir accompagné le premier projet de MH2 en Abitibi-Témiscamingue, un défi ambitieux relevé dans un contexte marqué par les féminicides et l'urgence d'agir en violence conjugale. Pour un organisme en pleine croissance, porté par une équipe déjà sous forte pression, il fallait une détermination hors du commun. Et il s'agit d'un défi relevé avec brio, malgré la complexité du projet et de son financement : les 11 unités supplémentaires permettront le déploiement de nouveaux services en postséparation en matière de violence conjugale. »

Mélanie Miranda, coordonnatrice habitation, Alliance des maisons d'hébergement de deuxième étape

Faits saillants

Membre de l'Alliance des maisons d'hébergement de deuxième étape, Alternative pour Elles accompagne les femmes qui vivent de la violence conjugale depuis plus de 43 ans. Créer une maison de deuxième étape lui permet aujourd'hui d'offrir un hébergement sécuritaire et d'accompagner des femmes qui vivent de la VCPS.

Les onze nouvelles unités d'hébergement offriront des services en VCPS à environ 27 femmes et enfants. La durée moyenne en maison d'hébergement de deuxième étape est d'environ 8 mois et demi.

Ce nouveau service s'ajoute aux 20 places déjà disponibles à la maison d'aide et d'hébergement Alternative pour Elles, un hébergement d'urgence à court terme aux femmes victimes de violence conjugale.

Loin de s'arrêter après la séparation, la violence conjugale peut, au contraire, s'intensifier lorsqu'une femme décide de mettre un terme à une relation violente. Les maisons d'hébergement de deuxième étape visent à offrir un hébergement sécuritaire à moyen terme et à accompagner les femmes qui vivent de la VCPS.

On estime qu'environ 8 % des femmes victimes de violence conjugale sont toujours en grave danger à leur sortie d'un hébergement d'urgence et ont besoin de passer en maison d'hébergement de deuxième étape.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

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À propos de l'Alliance MH2

L'Alliance des maisons d'hébergement de deuxième étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale compte 36 maisons membres dans 14 régions du Québec. Elle a pour mission de représenter, d'accompagner et de défendre les droits de ses maisons membres ainsi que ceux des femmes et des enfants qu'elles hébergent et soutiennent dans une perspective de continuum de services. Elle vise également à informer, à sensibiliser et à mobiliser la population québécoise sur les enjeux liés à la violence conjugale postséparation, à la violence conjugale et aux féminicides et/ou homicides conjugaux en contexte de VCPS/VC.

Visitez le https://www.alliancemh2.org/ et suivez l'Alliance MH2 sur Facebook, Instagram et LinkedIn.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, 367 867-770, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]