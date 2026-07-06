Présence possible de morceaux de métal et de plastique dans toutes les variétés de bœuf haché et de veau haché préparées et vendues par l'entreprise Marché Lambert et Frères inc. (IGA Extra)

MISE EN GARDE À LA POPULATION

QUÉBEC, le 6 juill. 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Marché Lambert et Frères inc. (IGA Extra), située au 23, boulevard Seigneurial Ouest, à Saint-Bruno-de-Montarville, avise la population de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau ci-dessous, car ils pourraient contenir des morceaux de métal et de plastique.

Rappel d'aliments

Dénomination du produit Format Lots visés Bœuf haché Tous Toutes les unités vendues ayant comme date d'emballage le 5 juillet 2026 Veau haché Tous Toutes les unités vendues ayant comme date d'emballage le 5 juillet 2026

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente exclusivement le 5 juillet 2026, et ce, uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Ils étaient emballés dans une barquette de styromousse recouverte d'une pellicule de plastique transparent et étaient offerts à l'état réfrigéré.

L'exploitant procède volontairement au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5734

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

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SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation