/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce concernant un investissement pour la ville de Montréal/

MONTRÉAL, le 18 avril 2024 /CNW/ - Les représentantes et les représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, Mme France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation, ainsi que Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal, feront une annonce concernant un investissement pour la ville de Montréal.

Pour l'occasion, ils seront accompagnés des coprésidents du Groupe d'accélération pour l'optimisation du projet de l'hippodrome (GALOPH), Mme Janie Béïque et M. Pierre Boivin, de la directrice générale de la Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges, Mme Catherine Pappas, du président et directeur général Centraide du Grand Montréal, M. Claude Pinard, et de l'architecte, urbaniste, et chargé de projet du GALOPH, M. Clément Demers. Une prise de photos officielle suivra la conférence de presse.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse [email protected] avant 10 h 30, le 19 avril.

AIDE-MÉMOIRE



Date : Vendredi 19 avril 2024



Heure : 11 h 30



Lieu : Montréal L'adresse précise vous sera transmise par courriel lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Renseignements: Micaal Ahmed, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Alice Bergeron, Directrice de cabinet adjointe et directrice des communications, Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation, 418 997-4093; Marikym Gaudreault, Directrice adjointe aux communications, Cabinet de la mairesse de Montréal, 438-925-0884, [email protected]