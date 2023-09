/R E P R I S E -- Chaudière-Appalaches : la population est invitée à participer à la Semaine de la municipalité 2023/

THETFORD MINES, QC, le 6 sept. 2023 /CNW/ - Le ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville, invite les citoyennes et les citoyens de la région à participer à la Semaine de la municipalité, qui se tiendra du 10 au 16 septembre.

Cette semaine est l'occasion de mettre à l'avant-scène toute la créativité et tout le savoir-faire dont font preuve les acteurs du milieu municipal pour contribuer au bien-être de leur communauté, notamment par les services qu'ils offrent et les projets qu'ils déploient.

Des activités pour découvrir sa municipalité sous un nouvel angle

Pour l'occasion, des municipalités de la région ont organisé des activités pour aller à la rencontre des citoyennes et citoyens. En voici une liste :

7 septembre

Sainte-Claire : 5 à 7 Reconnaissance à La Contrebande, Microbrasserie & Resto-Pub, à 17 h

16 septembre

Saint-Éphrem-de-Beauce : Collecte de canettes au centre de loisirs, de 10 h à 15 h

17 septembre

Saint-Éphrem-de-Beauce : Épluchette de blé d'Inde, musique et jeux au pavillon extérieur du centre de loisirs, de 10 h à 15 h

: Épluchette de blé d'Inde, musique et jeux au pavillon extérieur du centre de loisirs, de 10 h à 15 h Saint-Gervais : Nos parcs… vos parcs, aux parcs de la Promenade-des-Sœurs, du Repos et du Rocher, de 11 h à 16 h

22 septembre

Saint-Éphrem-de-Beauce : Commémoration du 50e de l'effondrement de l'aréna au centre de loisirs, à 20 h

23 septembre

Paroisse de Disraeli : Fête de la Rivière au parc du Pouvoir, à 12 h

Une websérie mettant en vedette Saint-Éphrem-de-Beauce

Quatre projets municipaux inspirants seront mis en valeur au cours des prochains jours, dans le cadre d'une série de capsules vidéo qui sera diffusée sur les plateformes sociales du Ministère. Animées par l'artiste, animatrice et productrice Marieme, l'une d'elles se déroule d'ailleurs en Chaudière-Appalaches, plus précisément à Saint-Éphrem-de-Beauce, et met en valeur les sports et loisirs, grâce à l'œuvre Le haut vol de Paul Duval. Ne manquez pas sa diffusion le 14 septembre et n'hésitez pas à la partager!

Citation :

« Partout au Québec, le milieu municipal fait preuve d'un dévouement quotidien pour offrir une meilleure qualité de vie aux citoyennes et citoyens des communautés. La Semaine de la municipalité est pour moi l'occasion de souligner l'apport des différents acteurs municipaux dans le développement de chaque collectivité. J'invite toute la population à s'engager davantage dans la vie municipale afin de participer à la création de milieux de vie toujours plus dynamiques. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

Faits saillants :

Pour connaître les activités de la Semaine de la municipalité à travers le Québec, visitez la page Web de l'événement, appelez votre municipalité ou suivez #SemaineMunicipalité2023 sur les médias sociaux.

Chaque jour de la semaine, une sous-thématique sera mise de l'avant, notamment sur les comptes Facebook et X du Ministère :

Lundi : Développement durable

Mardi : Aménagement du territoire

Mercredi : Services, employées et employés municipaux

Jeudi : Sports et loisirs

Vendredi : Vivre-ensemble

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Renseignements: Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected] ; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746