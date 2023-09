/R E P R I S E -- Capitale-Nationale : la population est invitée à participer à la Semaine de la municipalité 2023/

QUÉBEC, le 6 sept. 2023 /CNW/ - Le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, invite les citoyennes et les citoyens de la région à participer à la Semaine de la municipalité, qui se tiendra du 10 au 16 septembre.

Cette semaine est l'occasion de mettre à l'avant-scène toute la créativité et tout le savoir-faire dont font preuve les acteurs du milieu municipal pour contribuer au bien-être de leur communauté, notamment par les services qu'ils offrent et les projets qu'ils déploient.

Des activités pour découvrir sa municipalité sous un nouvel angle

Pour l'occasion, des municipalités de la région ont organisé des activités pour aller à la rencontre des citoyennes et citoyens. En voici une liste :

10 septembre

Saint-Brigitte-de- Laval : Activité de bienvenue aux nouveaux résidents au parc des Saphirs, de 10 h à 12 h

11 septembre

Clermont : Collecte de résidus domestiques dangereux à l'hôtel de ville, de 8 h 30 à 16 h

: Collecte de résidus domestiques dangereux à l'hôtel de ville, de 8 h 30 à 16 h Saint-Raymond : Café-Dessert-Causerie avec les membres du conseil municipal à la Maison de la Justice , dans la salle du conseil municipal, à 18 h

12 septembre

Clermont : Circuit du patrimoine bâti du centre-ville, de 8 h 30 à 16 h

: Circuit du patrimoine bâti du centre-ville, de 8 h 30 à 16 h Sainte-Brigitte-de-Laval : Participation à une séance du conseil municipal au parc des Saphirs, de 18 h à 20 h

13 septembre

Clermont : Dîner avec les employées et employés municipaux à l'aréna, de 12 h à 14 h

14 septembre

Clermont : Zumba au Parcours des Berges Alexis le Trotteur (ou au gymnase de l'école Laure-Gaudreault en cas de pluie), de 18 h à 19 h

: Zumba au Parcours des le Trotteur (ou au gymnase de l'école Laure-Gaudreault en cas de pluie), de 18 h à 19 h Sainte-Brigitte-de-Laval : Table ronde de la jeunesse à la Maison des jeunes La Barak, à 18 h 30

15 septembre

La Malbaie : La Malbaie en Fête! au parc du Havre, jusqu'au 17 septembre

: en Fête! au parc du Havre, jusqu'au 17 septembre Sainte-Brigitte-de-Laval : Journée carrière d'un jour sur les lieux municipaux, de 9 h à 11 h

: Journée carrière d'un jour sur les lieux municipaux, de 9 h à 11 h Clermont : Portes ouvertes à l'hôtel de ville et à la caserne de pompiers, de 13 h 30 à 15 h 30

16 septembre

Saint-Pierre -de-l'Île-d'Orléans : Fête de la rentrée au terrain de balle, de 10 h à 16 h

Une websérie mettant en vedette la ville de Québec

Quatre projets municipaux inspirants seront mis en valeur au cours des prochains jours, dans le cadre d'une série de capsules vidéo qui sera diffusée sur les plateformes sociales du Ministère. Animées par l'artiste, animatrice et productrice Marieme, l'une d'elles se déroule d'ailleurs dans la Capitale-Nationale, plus précisément à Québec, et met en valeur le vivre-ensemble, grâce aux œuvres réalisées par des artistes qui représentent la diversité. Ne manquez pas sa diffusion le 15 septembre et n'hésitez pas à la partager!

Citation :

« Partout au Québec, le milieu municipal fait preuve d'un dévouement quotidien pour offrir une meilleure qualité de vie aux citoyennes et citoyens des communautés. La Semaine de la municipalité est pour moi l'occasion de souligner l'apport des différents acteurs municipaux dans le développement de chaque collectivité. J'invite toute la population à s'engager davantage dans la vie municipale afin de participer à la création de milieux de vie toujours plus dynamiques. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

Pour connaître les activités de la Semaine de la municipalité à travers le Québec, visitez la page Web de l'événement, appelez votre municipalité ou suivez #SemaineMunicipalité2023 sur les médias sociaux.

Chaque jour de la semaine, une sous-thématique sera mise de l'avant, notamment sur les comptes Facebook et X du Ministère :

Lundi : Développement durable



Mardi : Aménagement du territoire



Mercredi : Services, employées et employés municipaux



Jeudi : Sports et loisirs



Vendredi : Vivre-ensemble

