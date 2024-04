/R E P R I S E -- Avis aux médias - Semaine de l'action bénévole : les ministres Marie-Claude Bibeau et Chantal Rouleau visitent une clinique d'impôts bénévole à St-Bruno-de-Montarville/

ST-BRUNO-DE-MONTARVILLE, QC, le 12 avril 2024 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Mme Chantal Rouleau, et la ministre du Revenu national, Mme Marie-Claude Bibeau, invitent les représentantes et représentants des médias à assister à la visite d'une clinique d'impôts bénévole dans le cadre de la première journée de la Semaine de l'action bénévole. Cette visite sera suivie d'entrevues.

Date : Lundi 15 avril 2024



Heure : 9 h 50



Lieu : St-Bruno-de-Montarville (le lieu sera précisé au moment de votre

inscription)

Merci de confirmer votre présence à l'adresse [email protected].

Seules les personnes ayant confirmé leur présence pourront assister à la rencontre.

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Source: Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Tél. : 514 618-5167; Simon Lafortune, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Revenu national, [email protected], Cell. : 343-549-0778; Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale Tél. : 418 643-9796