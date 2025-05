/R E P R I S E -- Avis aux médias - Négociation et détermination des conditions de travail - Passage de la CSQ, de la FSE-CSQ et de la FIPEQ-CSQ en commission parlementaire sur le projet de loi no 100/

QUÉBEC, le 26 mai 2025 /CNW/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ), accompagnée de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) et de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ), participera, ce mardi 27 mai, aux consultations particulières dans le cadre de l'étude du projet de loi no 100, Loi sur la négociation et la détermination des conditions de travail requérant une coordination nationale notamment dans les secteurs public et parapublic.

Éric Gingras, président de la CSQ, Richard Bergevin, président de la FSE-CSQ, ainsi qu'Anne-Marie Bellerose, présidente de la FIPEQ-CSQ, témoigneront en commission parlementaire, à 10 h.

Les représentants syndicaux seront disponibles sur place pour rencontrer les journalistes après leur passage et pour accorder des entrevues individuelles par la suite.

Aide-mémoire

Auditions sur le projet de loi no 100 sur la négociation et la coordination nationale

Qui : Éric Gingras, président de la CSQ

Richard Bergevin, président de la FSE-CSQ

Anne-Marie Bellerose, présidente de la FIPEQ-CSQ Quand : Mardi, le 27 mai, à 10 h Où : Salle Louis-Joseph-Papineau

Hôtel du Parlement

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 225 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

X : CSQ_Centrale

Profil de la FSE-CSQ

La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) regroupe 34 syndicats représentant plus de 95 000 enseignantes et enseignants de centres de services scolaires et de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes.

Profil de la FIPEQ-CSQ

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance. Elle représente plus de 12 000 membres à travers le Québec travaillant dans les centres de la petite enfance (CPE) ou comme responsables en services éducatifs (RSE) en milieu familial régi et subventionné.

