6e Congrès de la FIPEQ-CSQ - Anne-Marie Bellerose reconduite à la présidence

MONTRÉAL, le 13 juin 2025 /CNW/ - La cinquantaine de déléguées des syndicats locaux réunie à Mont-Tremblant dans le cadre du 6 ᵉ congrès de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ), tenu du 10 au 12 juin 2025, a reconduit Anne-Marie Bellerose à la présidence de la fédération pour un second mandat consécutif.

Éducatrice passionnée, Anne-Marie Bellerose a occupé plusieurs fonctions syndicales avant d'assumer la présidence de la FIPEQ-CSQ en 2024. Dans un contexte marqué par de nombreuses négociations, des réformes législatives et une volonté constante de faire reconnaître l'importance du travail en petite enfance, elle a su rallier les membres autour d'une vision forte, inclusive et tournée vers l'avenir.

« Je suis honorée de poursuivre au poste de présidente de la FIPEQ-CSQ. J'aimerais sincèrement remercier les déléguées et les membres pour leur confiance. Ce congrès a été l'occasion de prendre un pas de recul, de réfléchir collectivement et de se projeter vers la suite. On repart avec une vision plus claire, une volonté commune d'agir sur les enjeux qui nous touchent, et surtout, la conviction que c'est en restant unies qu'on peut continuer de faire avancer notre réseau, pour nos milieux, nos collègues et les familles du Québec », affirme Anne-Marie Bellerose.

Silvana Wallace a également été élue à la vice-présidence, de même que Geneviève Héroux à titre de secrétaire-trésorière.

La FIPEQ-CSQ célèbre ses 40 ans

Le congrès a aussi été l'occasion de souligner les 40 ans de la FIPEQ-CSQ. Un moment empreint d'émotion, marqué par la projection d'une vidéo commémorative retraçant les grandes étapes du mouvement, ainsi que par la présence de deux grandes figures du syndicalisme québécois.

Lorraine Pagé, première femme à avoir présidé une centrale syndicale au Québec, a dirigé la Centrale de l'enseignement du Québec, aujourd'hui la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), de 1988 à 1999. Elle était présente aux côtés de Mme Louise Chabot, ancienne députée fédérale, qui a piloté en 2010 le vaste projet de syndicalisation des responsables en services éducatifs en milieu familial, ayant permis le regroupement historique de plus de 15 000 intervenantes, une avancée marquante dans l'histoire syndicale québécoise.

Toutes deux sont venues partager leurs souvenirs, leur engagement indéfectible envers les intervenantes en petite enfance et leur vision de l'avenir du réseau.

La vidéo soulignant les 40 ans de la FIPEQ-CSQ est disponible sur le canal YouTube de l'organisation.

Une identité forte et rassembleuse officialisée

Le congrès a aussi été l'occasion d'officialiser la nouvelle image de marque et le slogan : Forte. Fière. Essentielle. Unie.

Déjà bien ancrés dans les milieux et auprès des membres, ce slogan et cette identité visuelle incarnent avec justesse la force collective, la fierté professionnelle et la solidarité des intervenantes en petite enfance à travers le Québec. Un visuel vibrant, aux couleurs dynamiques et aux lignes arrondies, vient désormais renforcer cette signature rassembleuse tournée vers l'avenir.

Profil de la FIPEQ-CSQ

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance. Elle représente plus de 12 000 membres à travers le Québec travaillant dans les centres de la petite enfance (CPE) ou comme responsables en services éducatifs (RSE) en milieu familial régi et subventionné.

Source : Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec

SOURCE Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ)

Renseignements : Andrée-Ann Déry, [email protected], 418-931-5935