/R E P R I S E --Avis aux médias - Montréal souligne l'ouverture du nouveau bureau de ONU-Habitat/

MONTRÉAL, le 17 sept. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal invitent les représentantes et les représentants des médias à une cérémonie d'inauguration pour l'ouverture à Montréal du nouveau bureau de ONU-Habitat

Le ministre du Logement et de l'Infrastructure, Greg Robertson, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, l'émissaire aux changements climatiques et aux enjeux nordiques et arctiques, Jean Lemire, ainsi que des représentants de Montréal International et la directrice exécutive d'ONU-Habitat, Anacláudia Rossbach, seront présents pour cet événement.

Date : Le jeudi18 septembre 2025



Heure : 9 h 30

Le lieu où se tiendra l'événement sera confirmé seulement aux journalistes accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Direction des affaires publiques et du protocole

Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591; Renseignements : Direction des Affaires publiques et du Protocole, Ville de Montréal, [email protected]