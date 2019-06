/R E P R I S E -- Avis aux médias - Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants remise à des Canadiens dévoués/

OTTAWA, le 21 juin 2019 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, remettra la Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants à six récipiendaires de l'est de l'Ontario et de l'ouest du Québec pour les services rendus et les soins prodigués aux vétérans canadiens et pour leur détermination à perpétuer le souvenir.

Lieu : Hôtel Lord Elgin (Salle Lady Elgin)

100, rue Elgin

Ottawa (Ontario)



Date : Lundi 24 juin 2019



Heure : 11 h 30 HNE

Les médias sont priés d'arriver avant 11 h 15.

La Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants est remise chaque année à des Canadiens exceptionnels qui ont contribué de manière exemplaire à la santé et au bien‑être des vétérans ou à la commémoration des sacrifices et des réalisations des vétérans.

SOURCE Anciens Combattants Canada

Renseignements: Demandes de renseignements des médias, Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, vac.media-medias.acc@canada.ca; Alex Wellstead, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Anciens Combattants, alex.wellstead@canada.ca

Related Links

https://www.veterans.gc.ca/