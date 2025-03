/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les travailleuses et travailleurs de la santé dénoncent les impacts des compressions/

MONTRÉAL, le 18 mars 2025 /CNW/ - Ce mercredi 19 mars, des travailleuses et des travailleurs du réseau de la santé, affiliés à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), feront le point sur les conséquences des plus récentes coupes annoncées par Santé Québec.

Aide-mémoire

Quoi : Point de presse et rassemblement des travailleuses et travailleurs de la santé Qui : Réjean Leclerc, président de la FSSS-CSN

Carole Duperré, vice-présidente de la FSSS-CSN, responsable du secteur public

Sébastien Gagné, vice-président de la FSSS-CSN, responsable de la région de Montréal-Laval et du Grand Nord

Anick Mailhot, présidente du Syndicat des employé-es du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (SECHUM)

Caroline Senneville, présidente de la CSN

Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN)

Des représentants du :

Syndicat des employé-es du Centre universitaire de santé McGill Syndicat des professionnels en soins infirmiers et cardiorespiratoires du CHU Sainte-Justine

Syndicat national des employé-es du CHU Sainte-Justine

Syndicat des travailleuses et des travailleurs du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

Syndicat des travailleuses et travailleurs du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal

Syndicat des travailleuses et travailleurs du CISSS de Laval

Syndicat des travailleuses et travailleurs du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal

Syndicat des travailleuses et travailleurs du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal Quand : Mercredi 19 mars 2025 à 11 h 30 Où : 1050 rue Saint-Denis, Montréal, QC H2X 3J4 (devant l'amphithéâtre Pierre-Péladeau)

