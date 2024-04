/ R E P R I S E -- Avis aux médias - Les murs n'arrêtent pas tout - UCCO-SACC-CSN dénonce la violence en milieu de travail/

LAVAL, QC, le 10 avril 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont cordialement invités à une manifestation que les membres du Syndicat des agents correctionnels du Canada UCCO-SACC-CSN tiendront ce jeudi 11 avril à 12h45, au 4 place Laval, pour dénoncer la montée de la violence contre les agents correctionnels.

Les agents correctionnels subissent régulièrement des agressions physiques et verbales. Il n'est pas rare qu'ils finissent leurs quarts de travail avec des blessures physiques et psychologiques. Ces conditions en plus du fait de travailler sous des gestionnaires qui sont très souvent déconnectés de la réalité de ce milieu de travail ont provoqué l'une des pires crises de santé mentale au Canada.

Des représentants syndicaux seront présents et disponibles pour répondre aux questions.

En bref:

Où : 4 place Laval, Laval, QC, H7N 5Y3

Quand: Jeudi 11 avril 2024 à 12h45.

Quoi: Manifestation pour dénoncer la violence contre les agents correctionnels fédéraux

Qui: Mike Bolduc, Président régional d'UCCO-SACC-CSN au Québec- Stéphan Dicaire, Vice-président régional d'UCCO-SACC-CSN au Québec - Éric Chénier, Deuxième vice-président régional d'UCCO-SACC-CSN au Québec.

À Propos :

Le Syndicat des Agents Correctionnels du Canada (UCCO-SACC-CSN) représente plus de 7500 membres, travaillant dans des établissements fédéraux à travers le Canada. En tant que responsables de l'application de la Loi, les membres d'UCCO-SACC-CSN représentent un élément essentiel de Service Correctionnel du Canada (SCC) qui lui permet de remplir son mandat en matière de sécurité publique 24 heures par jour, 365 jours par an.

SOURCE Syndicat des agents correctionnels du Canada (UCCO-SACC-CSN)

Renseignements: Pour plus d'informations : Idriss Amraoui, conseiller en communication, [email protected], +1 (438) 871-2263