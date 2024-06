GATINEAU, QC, le 19 juin 2024 /CNW/ - Le ministre du Travail et président du Groupe de travail ministériel chargé de l'efficacité réglementaire des projets de croissance propre, l'honorable Seamus O'Regan Jr., ainsi que le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, annonceront la publication du rapport élaboré par le Groupe de travail intitulé Pour un avenir propre au Canada.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le jeudi 20 juin 2024 Heure : 12 h 30 (HAE) Lieu : Édifice de l'Ouest Hall d'entrée du 2e étage Ottawa (Ontario)

Remarque à l'intention des médias

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'annonce doivent envoyer un courriel à [email protected] en indiquant leur nom et le média qu'ils représentent avant 8 h 30 (HNE) le jeudi 20 juin 2024.

Seuls les membres accrédités de la tribune de la presse peuvent participer en personne à la période de questions. Les médias qui ne sont pas membres de la tribune de la presse peuvent écrire à [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements (médias seulement) : Hartley Witten, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet du ministre du Travail et des Aînés, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]