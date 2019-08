/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Sean Casey annoncera l'octroi d'un financement destiné au Centre des arts de la Confédération et à des festivals à l'Île-du-Prince-Édouard/

M. Sean Casey, secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et député de Charlottetown, annoncera l'octroi d'un appui financier au Centre des arts de la Confédération et à des festivals à l'Île-du-Prince-Édouard.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le mercredi 7 août 2019

HEURE :

11 h

LIEU :

Confederation Chamber Replica (foyer supérieur)

Centre des arts de la Confédération

145, rue Richmond

Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

