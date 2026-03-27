/R E P R I S E --Avis aux médias - Le secrétaire d'État responsable de l'Agence du revenu du Canada et des Institutions financières fera une annonce de financement au Nouveau-Brunswick/ English
Nouvelles fournies parRessources naturelles Canada
27 mars, 2026, 04:00 ET
SAINT JOHN, NB, le 26 mars 2026 /CNW/ - Le secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières) et député de Saint John-Kennebecasis, l'honorable Wayne Long, annoncera du financement destiné à la modernisation des réseaux électriques afin d'en améliorer la fiabilité et la durabilité. Un point de presse suivra.
Date : Vendredi 27 mars 2026
Heure : 10 h (HA)
Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.
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SOURCE Ressources naturelles Canada
Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]
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