OTTAWA, ON, le 15 juill. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, fera une annonce dans le cadre d'un plan pour aider les Canadiens à réduire leurs factures d'énergie, en Colombie-Britannique. Il sera accompagné du secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien et député de Vancouver Granville, Taleeb Noormohamed.

Un point de presse suivra.

Date : Le mardi 16 juillet 2024

Heure : 10 h HP

Les journalistes sont priés de s'inscrire au préalable en adressant un courriel à [email protected]. Ils obtiendront alors plus de précisions sur le lieu de l'annonce.

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, Ottawa, 343-292-6100, [email protected]; Joanna Sivasankaran, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]