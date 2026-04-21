OTTAWA, ON, le 20 avril 2026 /CNW/ - Le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon, tiendra une conférence de presse à la suite du dépôt d'un projet de loi visant à modifier la Loi sur l'aéronautique. Le ministre MacKinnon sera disponible pour répondre aux questions des médias.

Avant la conférence de presse, des fonctionnaires du gouvernement du Canada tiendront une séance d'information technique à l'intention des médias afin de fournir des renseignements et de répondre aux questions concernant le projet de loi. Cette séance d'information technique a pour seul but de communiquer des renseignements contextuels sans mention des sources.

Séance d'information technique à l'intention des médias :

Date :

Le mardi 21 avril 2026

Heure :

11 h 15 (heure avancée de l'Est)

Endroit :

Théâtre national de la presse

180, rue Wellington

Salle 325

Ottawa (Ontario)

K1P 5A4

Note à l'intention des médias

Seuls les membres accrédités de la Tribune de la presse parlementaire peuvent participer à la séance d'information technique, qui aura lieu sur place et via Zoom. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse parlementaire peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

Conférence de presse :

Date :

Le mardi 21 avril 2026

Heure :

12 h 30 (heure avancée de l'Est)

Endroit :

Foyer

Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement

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SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources : Marie-Justine Torres, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Cabinet de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa, 613-327-5918, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]